Aragón podría levantar las restricciones en la hostelería tras la semana del Pilar

Aragón podría pasar a una fase de seminormalidad tras la semana del Pilar según ha anunciado esta mañana la consejera de Sanidad, Sira Repollés. La consejera ha señalado que "el día 18 de octubre empezaremos a evaluar las cifras" de contagiados, para ver si "tras la interacción social" que conllevan las actividades de la Semana del Pilar" se mantiene la "tendencia descendente" que registra Aragón, y que, de ser así, "probablemente se flexibilizarán" las medidas actuales hacia una "seminormalidad".

Y es que una vez pase la semana que viene, si todo va bien, Sanidad no descarta flexibilizar aún más las medidas relativas a los aforos, los horarios y la prohibición de consumir en barra en los bares y restaurantes. Todo dependerá de la evolución de los datos y de la marcha de la campaña de vacunación. El porcentaje de vacunados en estos momentos ya roza el 90% en Aragón.

La consejera no oculta su preocupación por lo que pueda pasar del 9 al 17 de octubre a pesar de no haber fiestas en Zaragoza. Por eso ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y a evitar el 'efecto llamada', recordando que este año tampoco hay Fiestas del Pilar. Repollés cree que va a ser inevitable que se produzca una "mayor interacción social a pesar de no haber fiestas".

Además, el Gobierno de Aragón está ultimando una orden para regular la petición del certificado COVID para acceder a determinados lugares de ocio.

