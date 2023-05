Aragón ha perdido mil autónomos en el último año, una media de 3 al día

Aragón es una de las 11 comunidades autónomas donde se han perdido autónomos en el último año, concretamente mil, una media de 3 al día. Es una cifra que refleja las dificultades diarias a las que se enfrentan cada día especialmente los pequeños y medianos empresarios en la comunidad, donde se han perdido 2.700 negocios desde 2019 y donde la cifra global de autónomos ha bajado por primera vez de los 100.000. En estos momentos se contabilizan 99.300.

Los datos los ha desgranado el presidente nacional de la Asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien este este jueves ha puesto de relieve algunas de las causas que se esconden detrás de estas cifras, como la caída del consumo privado, la sequía o la subida de costes.

“Es cierto que la actividad ha crecido un 13% en los dos últimos años pero los gastos han crecido un 30%”, asegura. Con este condicionante, “uno de cada 5 autónomos va a trabajar cada día sabiendo que gasta más de lo que ingresa”, lamenta.

Entre los sectores más castigados figura el comercio, con 20.000 negocios cerrados el último año en España, 655 de ellos en Aragón. Le sigue la agricultura, con 3.000 cierres en España, 255 en Aragón. En el caso de la industria, la pérdida de negocios en la comunidad está en torno a 140.

“Celebro oír que hay beneficios empresariales pero no sé dónde están, no voy a negar que hay empresas del IBEX 35 que dan beneficios pero no es la realidad del tejido empresarial”, ha indicado.

BAJAR LAS RETENCIONES

Amor ha recordado que los autónomos son también ciudadanos. “Cuando suben los intereses de las hipotecas o los alquileres, nos suben los de nuestras casas y también en los locales”, advierte.

En este sentido, ha pedido al Gobierno que ayude al sector “y eso es no poner zancadillas y cumplir los acuerdos”. Su principal reivindicación es bajar las retenciones profesionales del 15 al 10%. “Aprovechando que estamos en la campaña de la renta, le pido al Gobeirno central que lo apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, ahora que acaba la tómbola electoral, porque a muchos autónomos les ha salido a devolver porque hemos estado actuando como financiera del Estado”, señala.

RELEVO EN ARAGÓN

Amor ha asistido a la elección de Jorge Serrano como nuevo presidente de ATA Aragón, que sustituye en el cargo a Mayte Mazuelas, quien seguirá en la junta directiva regional y tendrá participación también en la nacional.

Serrano es autónomo desde hace casi 30 años, siempre vinculado al sector del transporte. Entre sus retos está “dignificar la figura del autónomo, bastante vapuleada en estos momentos”. También apuesta por dar ayudar y dar formación a los negocios más pequeños para que puedan “vender en la puerta y en las redes”.

A la administración le pide que elimine “las trabas burocráticas que son muy lentas y costosas” y, como su homólogo nacional, una rebaja impositiva. “A partir de ahora mi compromiso es empezar a hablar con la administración y ponerle sobre las cuerdas en la medida de lo posible”, ha asegurado.

