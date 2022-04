Aragón no participará en unos JJOO si no hay pruebas en todos los valles

"Aragón solo participará en unos Juegos Olímpicos con pruebas en todos los valles". Así de contundente ha sido el presidente aragonés, Javier Lambán, tras las declaraciones de este miércoles del Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en Teruel. Iceta aseguró durante su visita que una candidatura solo de Cataluña es un "escenario imposible" y que "todos deben ceder" para llegar a un acuerdo. Pero también que las restricciones presupuestarias "hacen difícil multiplicar las sedes olímpicas para que haya pruebas en todas las estaciones".

ZARAGOZA 27 abr 2022 - 17:39

Lambán, que considera las palabras del ministro "bastante sensatas", sí descarta que Aragón participe en una candidatura en la que no estén presentes todos los valles. "Nosotros ya hemos cedido en nuestra contrapuesta al Comité Olimpico Español", señala el presidente, quien insiste en que la comunidad será "inflexible en que se trate al Pirineo aragonés con justicia".

Ese trato justo pasa por "que haya pruebas en todas las estaciones del Pirineo aragonés, igual que en catalán"; y por un "reparto equitativo de las pruebas en calidad y en cantidad". "Me parece que no es mucho pedir, es simplemente pedir justicia teniendo en cuenta que el Pirineo catalán y el aragonés en cuanto a calidad de la nieve y de las pistas y modernidad de las estaciones son equiparables, por no decir que nosotros estamos mejor que nuestros amigos catalanes", ha señalado Lambán.

