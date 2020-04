Aragón ofrecerá transporte para que los temporeros no tengan que pernoctar

El Gobierno de Aragón sacará contratos de emergencia para trasladar a trabajadores que hayan sido contratados previamente para la recogida de la fruta. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, en una comparecencia telemática en las Cortes.

El objetivo de la medida es que vayan y vuelvan en el mismo día a sus lugares de origen y evitar así que pernocten. Se pretende así minimizar posibles impactos del coronavirus porque, insiste Olona, “no se va a flexibilizar, en absoluto, ninguna medida sanitaria”. “Los protocolos de seguridad están clarísimos”, recalca, con “dos personas por coche, tres en furgoneta y un tercio de ocupación en los autobuses”. El transporte se ofrecerá especialmente desde las capitales, donde la bolsa de desempleo es mayor y donde puede haber más contratación.

A preguntas de los grupos parlamentarios, el consejero ha asegurado que el problema de falta de temporeros por las restricciones de desplazamiento “se está magnificando”. Olona insiste en que aún no ha empezado la recolección, salvo la de las primeras cerezas. “10 o 20 días en estas circunstancias son un mundo y las necesidades de los productores no van a ser tan inminentes ni tan cuantiosas”, apunta el consejero, que sí reconoce que será una campaña “anómala, difícil y con sobrecostes”.

En este sentido, el consejero ha querido remarcar que, como cualquier sector privado, agricultores y ganaderos tendrán pérdidas derivadas de esta situación de pandemia. Olona dice que no es partidario de intervenir ningún sector, tampoco cuando va mal. Asumir las pérdidas, “les corresponde a las empresas”, asegura al mismo tiempo que dice que no va a crear “falsas expectativas anunciando ayudas que no son posibles porque no hay fondos”. Hay que ser, insiste, realistas. “Nuestra obligación es hacer todo lo posible para que el impacto sea lo menor posible”, remarca. Aunque deja claro que la DGA no tiene capacidad para hacer frente a un rescate del sector.

Olona sí se ha comprometido, de la misma forma que lo ha hecho con el sector, a pagar el anticipo de la PAC la última semana de octubre y el pago complementario antes de final de año. Son 370 millones de euros.

Síguenos en Twitter y Facebook