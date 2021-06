Aragón notifica 88 contagios de coronavirus

Salud Pública ha notificado 88 nuevos contagios de covid-19 detectados el martes en Aragón, 11 más que un día antes, con una positividad del 4,17 % resultado de 2.111 pruebas diagnósticas. Según los datos definitivos publicados este miércoles en el Portal de Transparencia por el Gobierno de Aragón, 69 de los nuevos casos se han notificado en la provincia de Zaragoza, 6 en la de Huesca y 12 en la de Teruel, mientras que en 1 no se ha podido identificar.



Del total de pruebas, 1.487 fueron PCR, con una positividad del 4,51 %, y 624 test de antígenos, de los que el 3,37 % resultaron positivos. Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 126.782 y a 120.700 las que se han recuperado, de las que 110 recibieron el alta. El número de personas fallecidas por covid-19 asciende a 3.529, las mismas que figuraban ayer en el portal, ninguna en las 24 horas previas.



Por zonas de salud, Casetas, con 11 casos, encabeza el número de contagios, seguida de Teruel Ensanche con 7 y Fuentes de Ebro y San José Sur con 5 cada una. Por capitales de provincia, en Zaragoza se notificaron 43 casos, en Huesca 5 y en Teruel 10, mientras que Cuarte de Huerva y Utebo, todos municipios de más de 10.000 habitantes, notificaron 3 cada uno.



Por sectores de salud, los tres de Zaragoza capital sumaron 68 contagios, el de Huesca 6, 10 el de Teruel y 1 el de Alcañiz, Barbastro y Calatayud, mientras que en un caso no se pudo determinar. Por tramos de edad, no se han diagnosticado casos en menores de año, y hay 19 en personas de entre 1 y 14 años; 14 entre los que van de 15 a 24 años; 12 en los de 25 a 34 años; 13 de 35 a 44 años; 16 de 45 a 54 años, 6 de 55 a 64 años, 2 de 65 a 74 años y 2 de más e 75 años, mientras que en 4 no se ha identificado la edad o el sexo.



El martes permanecían ingresadas en los hospitales aragoneses 106 personas, 4 menos que el día anterior, de las que 28 estaban en las UCI, 1 menos. En cuanto a la distribución por hospitales públicos, los que más enfermos de covid acogen son el Miguel Servet (37 con 11 en la UCI), el Clínico Universitario (35 con 9 en la UCI), el Royo Villanova (12), el de Barbastro (4 con 1 en la UCI), el Nuestra Señora de Gracia (4 con 3 en UCI); San Jorge de Huesca (2 con 1 en UCI), el Obispo Polanco (4) y el de Alcañiz (2).

