Aragón notifica 74 casos en las últimas 24 horas

Ya conocemos los datos de incidencia del coronavirus. En las últimas 24 horas Aragón ha registrado un total de 74 nuevos positivos en el territorio. Son 19 menos que los registrados la última jornada y 17 más que hace una semana. No se han registrado fallecidos y el total de personas recuperadas asciende a las 107.

Cifras que no hacen sino ratificar las palabras de Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, el pasado martes. Así que en los próximos días seguiremos viendo esa fluctuación de casos que, no obstante, nos deja una comparativa mayor que hace una semana y eso es lo que quizá puede preocupar ligeramente.

No obstante, esos datos no superan la barrera de los 100 y bajan con respecto a los registrados el miércoles. Por provincias, Zaragoza sigue ostentando el grueso de esa cifra con 56 nuevos positivos en estas últimas 24 horas. Varias zonas de salud básicas son las que nos dan unos indicadores altos en este sentido.

Una de ellas es Cariñena, con 5 nuevos contagios. También, cómo no, seguimos muy pendientes de Caspe que después de no registrar ningún positivo en la última jornada, en estas úlitmas 24 horas ha contabilizado un total de 4. En Fuentes de Ebro esa cifra se eleva a los 3, mientras que en Ateca es de 2.

Si miramos dentro del área metropolitana de Zaragoza, la situación también ha aumentado ligeramente en algunas áreas básicas de salud. En Valdespartera - Montecanal se han notificado 4 positivos, mientras que en las de Venecia o San José Sur se han contabilizado 3 en cada una de ellas. Son los mismos que en Hernán Cortés (3), mientras que hay otras zonas que bajan como Univérsitas (2), Bombarda (2), Actur Norte (2), Fernando El Católico (2) o San José Centro (2).

HUESCA Y TERUEL

En el resto de las provincias, la de Huesca registra en este mismo periodo de tiempo de un día 11 nuevos positivos. Fraga (5) y Barbastro (4) son las zonas que, de nuevo, se llevan prácticamente la totalidad de los contagios. El resto de los positivos corresponden a Jaca (1) y a Santo Grial (1), en la capital oscense.

Finalmente, en Teruel se han registrado un total de 6 nuevos positivos. En Teruel Ensanche (2) se ha registrado un tercio de los mismos, que por el resto del territorio se reparten en Cella, Alfambra, Alcorisa o Calaceite, con un caso en cada una de ellas.

