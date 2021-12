Aragón y Navarra piden la declaración de zona catastrófica por la riada

Los Gobiernos de Aragón y Navarra han pedido la declaración de zona catastrófica por los daños ocasionados por la riada del Ebro. Así lo ha anunciado el presidente aragonés, Javier Lambán, quien asegura que irá "de la mano" con su homóloga María Chivite, con la que ha estado en contacto durante el fin de semana y con la que ha vuelto a hablar este mismo lunes. "Ya hemos hablado con el presidente (Sánchez)", ha asegurado.

Lambán admite que "aún es pronto para hacer una valoración de los daños", para la que habrá que esperar a que pase la riada y comprobar el estado de campos y granjas. Aunque puede haber "miles de hectáreas afectadas". De hecho, los sindicatos y organizaciones agrarias se reúnen este lunes con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona; y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, para exponer la situación en la que han quedado las explotaciones.

El presidente asegura que "no se han cumplido las peores previsiones" y que, en principio, no habrá que desalojar más cascos urbanos. De hecho, aunque califica de «prudente y bien hecho» el desalojo de parte de Novillas este domingo, considera que «se ha demostrado innecesario». La punta de la crecida ya ha pasado por este municipio y los vecinos "ya pueden volver a sus casas, si es que no lo han hecho ya".

El presidente Lambán ha presidido la reunión de coordinación CECOPIDGA









Por otra parte, Lambán cree que las actuaciones hechas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en los últimos años, así como la limpieza de vegetación efectuada por la DGA, han contribuido a que los daños hayan sido menores. En este sentido, cree que «habrá que dedicarse a ello con mas ahínco en el futuro», dedicando también fondos europeos.

Independientemente de que "la prioridad ha sido preservar los cascos urbanos y, por tanto, las vidas humanas", el Gobierno de Aragón «ya piensa en el día después y el indemnizar a los afectados», asegura Lambán.

El foco está ahora aguas abajo de Zaragoza y en los municipios ribereños por los que aún no ha pasado la punta de la crecida. "El caudal del río irá bajando poco a poco pero hay que echar una mirada aguas abajo de Alagón y aproximarnos a Sobradiel, Torres, Utebo, Zaragoza y aguas abajo de la capital", advierte Lambán. No obstante, y aunque no se han cumplido las peores previsiones, "estamos ante una avenida extraordinaria que nos hará estar en estado permanente de alerta durante muchas horas todavía", concluye el presidente.





