Aragón luchará contra el fraude fiscal con técnicas de inteligencia artificial

El Gobierno de Aragón quiere centrar su lucha contra el fraude "en las grandes operaciones inmobiliarias" y que nadie aproveche los beneficios fiscales en sucesión empresarial, de hasta el 99%, "para bienes de otra naturaleza". Así lo ha asegurado en las Cortes el director general de Tributos, Francisco Pozuelo. La DGA vigilará también que las deslocalizaciones de contruibuyentes "no sean ficticias".

Para ello, el Gobierno regional apuesta, a corto plazo, "por el incremento de los medios de la administración electronica, la tecnología blockchain, inteligencia artifical y el big data", apunta Pozuelo. Se va a incrementar, además, la información obtenida a través del Colegio de Notarios, con un control "rápido e inmmediato" que permita prevenir el fraude. Se está estudiando, además, la creación de una Agencia Tributaria propia, siempre que no implique más costes.

Presión fiscal

El director general se ha remitido al acuerdo de gobernabilidad, donde se recogen los “grandes ejes” y “proyectos” que se deben desarrollar a lo largo de estos cuatro años, y ha explicado que “cualquier medida” de modificación de los impuestos “tiene que garantizar la suficiencia financiera”, al tiempo que ha recalcado la importancia de un “diseño global” en apoyo de “la investigación” o la “mejora de la fiscalidad en las transmisiones patrimoniales del sector agrícola”, y el “papel” que va a tener “la implantación de un nuevo sistema de financiación”.

Pozuelo asegura que si la financiación autónomica es buena, será "menos necesario subir impuestos". En cualquier caso, la DGA no se plantea una eliminación total de sucesiones. "Doy por hecho que solo se hará en determinados supuestos y enlos parentescos más cercanos, ninguna comunidad ha suprimido, ni de lejos, este impuesto", explica el responsable de Tributos. Añade, además, que este impuesto grava "la renta obtenida gratuitamente, sin esfuerzo" y se pregunta "qué clase de sociedad estarías retratando si tuviéramos un sistema fiscal que haga pagar en el IRPF la renta ganada con el esfuerzo del trabajo de los empresarios o profesionales y dejara sin tributar la renta obtenida gratuitamente".

Por otra parte, Pozuelo no cree que Aragón sea poco competitivo en atracción de empresas por su presión fiscal porque la comunidad "no tiene competencia en el impuesto de sociedades". Por este motivo, no cree que se esté produciendo una "fuga de empresas". Ademá, duda de la eficacia de las rebajas fiscales para fijar población en el medio rural.

Entre los objetivos prioritarios de esta dirección general sí está la “modificación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas”, que constituye la primera línea de trabajo de su departamento, en colaboración con el de Agricultura.

