Aragón estudia endurecer las sanciones para los comportamientos incívicos con el covid

El presidente Javier Lambán ha asgurado que no le dolerán prendas a la hora de sancionar los comportamientos invícos de quienes ponen en riesgo su salud y la salud de quienes les rodean. Por eso no descarta endurecer las sanciones a los que se salten las normas establecidas.

Lambán ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno central autorice a las comunidades alcanzar un margen de déficit de al menos el 2,5% para que en los presupuestos de 2021 no peligren partidas como las destinadas a los servicios públicos. Y es que en el caso de Aragón, de no ser así, el techo de gasto el año que viene sería 860 millones de euros inferior al de 2020. Una petición en la que coinciden varios presidentes autonómicos y que se verá en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este mismo mes de septiembre.

El Presidente de Aragón se ha mostrado realista con la situación sanitaria del país, “para no defraudar expectativas, no insultar la inteligencia de los ciudadanos y para estar más acertados en las respuestas que se deberán ir dando a los problemas que surjan”. Durante su intervención en la videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantenida hoy, ha aventurado que el curso político seguirá estando determinado por la Covid, ya que la pandemia aún no ha dado tregua y se ha atrevido a pronosticar que estamos en el arranque de una “legislatura Covid”, por lo que todos los parámetros y planificaciones, pactos y preparativos realizados anteriormente, “han quedado arrumbados y todo tendrá que reinventarse”.

Los tres planteamientos puestos encima de la mesa por el presidente Lambán han pasado por medidas de cara al curso escolar, la modificación de la legislación, y el mantenimiento y extensión de los ERTEs. Igualmente, ha realizado una reflexión sobre la necesidad de continuar la cogobernanza entre gobierno central y las comunidades autónomas para hacer frente a los desafíos del nuevo curso, lo que pasa, imprescindiblemente, por la elaboración de los presupuestos.

En materia de Educación y los cambios que habrá que introducir para hacer frente a los imprevistos, ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a la educación, la salud y el trabajo, por lo que ha reclamado facilitar la conciliación familiar y laboral, sobre todo cuando un alumno tenga que quedarse en casa -independientemente de que sea positivo o no- y sus progenitores tengan algún tipo de prestación por quedarse a su cuidado, sin que eso signifique carga añadida para las empresas.

Por otro lado, Javier Lambán ha pedido aclarar los términos del acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno de España con el líder de la oposición, Pablo Casado, para modificar la Ley Orgánica de Sanidad de 1986 para regular mejor el derecho de circulación y movilidad, así como la modificación de la legislación contenciso-administrativa en la línea de que las decisiones judiciales que se adopten recaigan siempre en los Tribunales Superiores de Justicia. “Si ha sido así, celebraría el acuerdo logrado porque necesariamente habrá que avanzar en modificaciones legales para transitar en las soluciones de problemas que se vayan planteando de la mejor manera”, ha apuntado Lambán. "Yo asumo la responsabilidad por las decisiones que me competen pero necesito instrumentos jurídicos que me avalen", ha subrayado.

Además, el presidente aragonés se ha sumado a la petición de otrospresidentes para mantener y extender los Ertes. Tras reconocer el esfuerzo “brutal” que ha realizado el gobierno de España que ha permitido salvar a miles de empresas y de empleos, ha defendido su extensión durante unos meses más para este mismo fin.

Finalmente, el Presidente de Aragón ha reflexionado en alto sobre la prueba de esfuerzo “formidable y descomunal” a la que estarán sometidas las instituciones para hacer frente al nuevo curso político y la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, por lo que ha considerado fundamental que las comunidades autónomas asuman una parte fundamental de la cogobernanza del país, asumiendo la gestión y el impulso de los servicios públicos básicos de la educación, sanidad y servicios sociales, así como el desarrollo de las políticas de desarrollo económico y empleo por ser las garantes de que el desarrollo del país se produzca de manera homogénea y equilibrada en el país.

Sobre los fondos de la Unión Europea, Lambán cree que deben ir dirigidos al fortalecimiento y la competitividad de los sectores productivos del país. Ha asegurado que su gobierno y él mismo está en contacto con empresarios aragoneses para presentar proyectos importantes que podrían ser apoyados por los fondos europeos, relacionados con la transición ecológica y digital. En cualquier caso, ha pedido clarificar métodos y plazos de presentación. En principio, Moncloa ha fijado para el 15 de octubre el diseño de la estrategia y para comienzos del próximo año para presentar los proyectos.

Por otro lado, el presidente del Gobierno de Aragón ha recordado las medidas para la nueva normalidad a la que han pasado las comarcas que estaban en fase 2, como las ciudades de Huesca y Zaragoza y ha instado a no bajar la guardia y ha realizado un llamamiento a la resposabilidad de todos. Incluso, se ha mostrado partidario de endurecer las sanciones para quienes no cumplan las normas, para lo que ha encargado un estudio a los servicios jurídicos y sanitarios.

