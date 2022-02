Aragón ya está en un preocupante escenario de sequía. El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, reconoce que "aunque técnicamente no cabe hablar de sequía, estamos en un escenario preocupante". La DGA quiere anticiparse a esta más que probable posibilidad, aunque aún no se han tomado decisiones administrativas, por ejemplo en cupos de agua.

El Gobierno trabaja ya en adoptar medidas preventivas, entre ellas el adelanto de los pagos de la PAC. Una medida que, según el consejero, "no se puede improvisar porque requiere un desarrollo normativo". Olona no oculta que la situación "no pinta bien".

La plaga de conejos puede multiplicar los efectos negativos de la sequía. Se están identificando las zonas afectadas "para adoptar decisiones que eviten que los agricultores puedan salir perjudicados por esta situación".

AYUDAS PARA REGADÍOS

Mientras, la modernización de los regadíos de Monzón y del Canal del Flumen contará con 50 millones de euros. El 80% lo cubren los fondos europeos de recuperación. Los regantes aportarán el otro 20%. Monzón contará con 10 millones y el canal de Flumen con 40.

Los regantes, la DGA y SEIASA, la Sociedad Estatal de Inafrestructuras Agrarias, han analizado proyectos técnicos, procesos administrativos, presupuestos y plazos. Las obras deben estar acabadas en 2026. Ambas actuaciones están orientadas a la eficiencia energética e hídrica, a la modernización y a la consolidación de regadíos. Proyectos “muy interesantes, claramente alineados con la mejora medioambiental y la consolidación de la actividad agraria en el territorio”, ha explicado Francisco Rodríguez, presidente de SEIASA.

Los dos proyectos se enmarcan en la fase 2 del Plan de Transformación y Resiliencia en materia de regadíos en Aragón. La fase 1 cuenta con 35 millones para Bardenas y Molinar del Flumen. 85 millones en total, el 10% de los fondos de todo el Estado. "Es un atentico balón de oxígeno", ha asegurado Olona, quien destaca que las comunidades de regantes "tienen capacidad de inversión".

Precisamente esta miércoles se ha aprobado en Consejo de Gobierno una línea de subvenciones por valor total de 21,3 millones de euros para crear regadíos en zonas declaradas de interés nacional o general para el Gobierno autonómico, o en áreas que correspondan al Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés.

