Aragón no descarta usar los hospitales de campaña en otoño, en una segunda oleada del coronavirus

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura cree que los hospitales de campaña instalados en la Feria de Muestras y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, no tendrán que utilizarse finalmente, lo que considera “una excelente noticia”. En una comparecencia telemática en las Cortes, ha defendido su instalación “por prevención” y porque no se podía consentir “que los aragoneses se quedaran sin camas”. “No podíamos esperar a necesitarlos para hacerlos”, insiste. No obstante, se ha comprometido a “estudiar la posibilidad de usarlos en otoño, ante una posible segunda oleada del virus en otoño”. Es una de las propuestas que le han hecho los grupos parlamentarios y de la que Ventura ha recogido el guante.

Las medidas de confinamiento en Aragón, cuyo seguimiento ha calificado de “ejemplar”, ha supuesto un descenso de los nuevos casos, que ha pasado de un 20% hace unas semanas a un 3% actualmente. “Es el llamado aplanamiento de la curva”, explica la consejera, quien apunta que la capacidad de los hospitales “no se ha llegado a comprometer en ningún momento, de hecho la ocupación diaria de camas UCI con respirador está disminuyendo de forma constante”.

La colaboración con las clínicas privadas ha sido “óptima en todo momento”. El sector puso a disposición del sistema sanitario 528 camas convencionales que no se han tenido que utilizar. Sí se han usado las camas UCI. La reorganización del sistema ha permitido duplicar la capacidad de este tipo de camas con respirador en Aragón, hasta las 295 actuales.

Ventura defiende que se ha ampliado la capacidad diagnóstica, hasta las 1.500 PCR diarias que se practican en la actualidad. Asimismo, se están usando los tests rápidos en el ámbito hospitalario y en residencias de mayores y centros socio-sanitarios. Su uso permite optimizar las pruebas de PCR ya que si el test rápido es positivo se confirma el diagnóstico y solo habrá que hacer la PCR si es negativo. Hasta el momento se han realizado 493 test rápidos de los cuales 147 han sido positivos.

En este sentido, ha querido responder a la “confusión” generada con este tipo de pruebas. “No es que sean pruebas malas ni científicamente desechables, es simplemente que por la forma de detectar el virus, necesita que el portador lleve un tiempo mínimo con él”, explica Ventura. Por ello, y dado que detecta anticuerpos cuando el virus lleva ya días instalado, “no es útil para pacientes asintomáticos”. Por eso, rechaza que algunos ayuntamientos o instituciones “con buena voluntad” quieran utilizar los test rápidos por su cuenta. “No ayuda al sistema sanitario sino al revés, las pruebas las tiene aplicar un profesional sanitario de acuerdo a los protocolos porque, si no, no tienen validez”, argumenta.

PROBLEMAS EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

Ventura admite que las residencias de mayores son un “sector sensible”. La coordinación con Servicios Sociales, apunta, ha sido clave para gestionar los brotes. Se ha desarrollado una aplicación para que esos centros introduzcan diariamente sus datos, al mismo tiempo que se mantiene el seguimiento telefónico.

“Se han tomado todas las medidas de aislamiento necesarias y se han abierto 5 centros intermedios para aislar a mayores que no necesitaban hospitalización, en los cuales quedan 150 plazas disponibles”. En este sentido, ha negado que se haya dejado de trasladar a los ancianos residentes a los hospitales. “Las residencias son su domicilio y solo se traslada al hospital a quienes necesitan atención clínica, no a quienes tienen síntomas leves, igual que a la población general”, apunta.

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, durante su comparecencia telématica. | DGA

En cualquier caso, asegura que en los centros de mayores se ha tratado de la misma forma a los positivos confirmados que a los sospechosos en lo que a medidas de protección se refiere, “incluso a la hora de computar fallecimientos, se ha contado como positivo aunque no se le hubiera hecho la prueba”. La atención sanitaria a las residencias se está realizando por los profesionales del centro de salud de referencia, en coordinación con el servicio médico o de enfermería de la residencia en el caso de que lo tenga.

Sobre la falta de medios que han denunciado los profesionales sanitarios, Ventura ha explicado que el almacén de Plaza trabaja con un stock de tres meses que “desapareció rápidamente cuando estalló la pandemia, al mismo tiempo que los proveedores habituales dejaron de tener material y en un momento en el que era imposible importar”. Admite que, al inicio de la crisis el uso de los equipos de protección individual fue “austero” pero asegura que ahora se está repartiendo con normalidad. “Se ha incrementado un 300% el suministro a centros de salud”, ponía como ejemplo. Este mes se han distribuido a los centros del SALUD un total de 1.150.000 mascarillas

Por otra parte, esta noche se ha comenzado a usar el Hotel Ilunion Romareda, en Zaragoza, para profesionales sanitarios, trabajadores de residencias y otros profesionales esenciales que tienen miedo a contagiar a sus familias. 15 personas han usado estas instalaciones en este primer día de funcionamiento.

CRÍTICAS Y HOMENAJES

“Es un problema mundial al que nos hemos tenido que adaptar con rapidez y reevaluando totalmente las medidas”, apunta Ventura, quien asegura que “ningún país del mundo estaba preparado”. Por ello, admite que “se han cometido errores”, aunque califica la gestión como “bastante correcta”.

La consejera insiste en que nos quedan “semanas críticas” y reclama “apoyo y dejar de lado las diferencias ideológicas legítimas para cuando pase esta situación. Desde la oposición le han mostrado su apoyo pero no han faltado las críticas.

Desde el PP, Ana Marín le recrimina el alto contagio entre sanitarios y la falta de test. “Van a ciegas, han actuado tarde y mal y, si no hacen los test, en esta guerra no sabemos quién lleva el arma”, asegura. Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha acusado el Gobierno de Aragón de “falta de planificación y autocrítica” y considera que “el sistema no se ha desbordado porque tenemos excelentes profesionales, a pesar de los problemas de gestión”. También desde Vox han acusado al Gobierno central de “desoír a los expertos” y han pedido a la DGA que “proteja a los profesionales sanitarios”.

La Comisión de Sanidad ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a José Luis San Martin, el médico de atención primaria del centro de salud de San Pablo, en Zaragoza, fallecido esta Semana Santa víctima del coronavirus. Tanto la consejera de Sanidad como los grupos parlamentarias han mostrado sus condolencias por esta pérdida.

Síguenos en Twitter y Facebook