Aragón no descarta implantar la obligatoriedad del uso de la mascarilla como Cataluña

Aragón no descarta implantar la obligatoriedad de llevar mascarilla por la calle, independientemente de si se guarda o no la distancia social como ha hecho Cataluña. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha reconocido hoy que no descarta tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del virus por la Comunidad, sobre todo a raiz de los rebrotes que se han producido en los últimos días en la localidad zaragoza de Sádaba o Alacón, en la provincia de Teruel.

El presidente aragonés se ha mostrado satisfecho de la rápida reacción que están teniendo ante cualquier rebrote que se produce. Asegura que la Administración está haciendo los deberes y que en la mayoría de los casos, los rebrotes son fruto del “relajamiento” y de la “sensación de falsa seguridad”, por eso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad personal de cada uno.

Lambán asegura que están coordinados con la Generalitat, con la que mantienen conversaciones contínuas y que el intercambio de información tanto con el Ministerio de Sanidad como con el Gobierno catalán, es “continuo, fluido y fructífero”. El presidente asegura que todas las medidas puestas en marcha las “hemos tomado a tiempo y han sido eficaces, por lo que vamos a seguir haciéndolo así”. “Tenemos el consuelo y el alivio de pensar que somos capaces de reaccionar con inmediatez y eficacia”, asegura.

Por último, Lambán ha pedido a los habitantes de las comarcas en fase 2, limítrofes con Cataluña y con la comarca del Segrià, confinada por los brotes de la COVID-19, que tengan la "certeza absoluta" de que la coordinación entre las dos Comunidades "está siendo diaria, permanente y absoluta" y que tengan "confianza" en la sanidad aragonesa.

