Aragón concertará el Bachillerato a partir del curso que viene: "Que los alumnos no abandonen un centro por motivos económicos"

Así te hemos contado en COPE la nueva medida anunciada por el departamento de Educación.

Ya está confirmado: Aragón concertará el Bachillerato a partir del curso que viene. El Boletín Oficial de la comunidad publicará mañana miércoles la orden de la Consejería de Educación que permitirá implantar esta medida en los centros que imparten esta etapa educativa.

SE PONDRÁ EN MARCHA EN EL CURSO 2026-27

Educación iniciará el curso 2026-2027 el proceso de concertación del Bachillerato. Una medida que arrancará con el primer curso y beneficiará a unas 1.900 familias aragonesas, que pagarán entre 18 y 36 euros al mes como máximo.

Lo podrán solicitar todos los centros que tengan concertadas el resto de enseñanzas" Tomasa Hernández Consejera de Educación en funciones

El Boletín Oficial de Aragón publicará mañana la orden que posibilita la firma de estos conciertos educativos. Una medida muy demandada por las familias aragonesas, cuyo objetivo principal es facilitarles la libre elección del tipo de educación que quieren para sus hijos sin que esa decisión se vea condicionada por cuestiones económicas.

EFE Según el Gobierno, esta medida beneficiará a unas 1.900 familias.

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL MISMO CENTRO

Esta medida facilitará también la continuidad del alumnado en el mismo centro educativo, posibilitando que las familias que hayan elegido un centro concertado puedan mantener esa elección durante todas las enseñanzas no universitarias, en igualdad de condiciones con los centros públicos.

Nosotros creemos que esta medida el buena para facilitar la libertad de elección" Tomasa Hernández Consejera de Educación en funciones

El Gobierno de Aragón va a comenzar aplicando esta medida en 65 unidades de una veintena de centros. La resolución definitiva se conocerá en torno al mes de mayo. La concertación del Bachillerato ya es una realidad en otras comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.