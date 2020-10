Aragón comienza la semana en nivel de alerta 2 ante el aumento de contagios

Aragón ha iniciado esta semana en nivel de alerta 2 según el decreto ley que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, que se establece 3 niveles de alerta distintos en función de la situación y de la capacidad asistencial:En el nivel 1 los aforos serán del 75%, en el 2 del 50 y en el 3 del 25%. En este último nivel, el consumo en hostelería sólo se podrá realizar en las terrazas y hasta las 22:00 de la noche, una hora menos que en el nivel 2 donde la hora de cierre será a las 23:00. Además, se limitan las reuniones sociales a seis personas. También se contempla la posibilidad de realizar confinamientos perimetrales en cualquier nivel, para frenar la curva de contagios.

Aragón se ecuentra desde hoy en fase de alerta 2. / DGA

Y el de la ciudad de Zaragoza no se descarta en los próximos días si no mejora esta semana la tasa de incidencia acumulada del virus que se sitúa en estos momentos en 465 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel regional, esa tasa es de 505 casos. El Gobierno no descarta realizar confinamientos por áreas de salud o por comarcas.

También queda prohibida la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Sigue prohibido el botellón y quedan cerradas las Peñas o locales de reuniones similares. El deporte será sin público y en el transporte todos los viajeros deberán ir sentados y ocuparán la mitad de los asientos. En el ámbito urbano, esta ocupación será del 75 por ciento. Los comercios y servicios tendrán un 50 por ciento del aforo al igual que las academias, autoescuelas, bibliotecas, Centros Deportivos, Museos, Cines o Teatros.

Por último, la tasa de positividad en nuestra comunidad está en el 18% y el porcentaje de ocupación de las UCIS en el 40%. Si la situación se complicase aún más, la consejera ha anunciado que existe la posibilidad de ampliar las camas que hay en estas unidades.

