Aragón cerró 2022 con 24 muertes por motivos laborales, 5 de ellas in itinere

Aragón cerró 2022 con 24 muertes por motivos laborales, 19 de ellos durante la jornada de trabajo y 5 in itinere según los datos del ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón). A ellos hay que sumar otros 4 de finales de año que se reflejarán en las estadísticas de 2023, aunque aparecen ya en las estadíticos del Ministerio de Trabajo.

La incidencia es de casi 29,93 accidentes por cada 1000 personas trabajadoras, pero Huesca y Teruel superan esa media en 7 puntos, situándose como la octava y la novena provincia con más accidentes teniendo en cuenta su población activa.

Los siniestros en la jornada de trabajo han aumentado un 4,3% y alcanzan los 17.158, aunque descienden un 13% tanto las muertes (19) como los heridos graves (112). En los accidentes in itinere, que sufren mayoritariamente las mujeres, pasa al revés: bajan un 10,4% pero los graves (15) suben un 15% y las muertes (5) un 25%.

La mitad de las fallecidos (10) en el trabajo en 2022 sufrieron ictus o infartos. Luis Clarimón, responsable de Salud Laboral de CCOO, recuerda que "no es cuestión de mala suerte, los sobresfuerzos, el estrés, el exceso de carga de trabajo, la inhalación de determinados disolventes... pueden llevar a sufrir un accidente vascular o cerebrovascular y eso es un accidente de trabajo".

El 75% de los accidentes graves y el 84% de los mortales se producen en empresas de menos de 50 trabajadores. Para llegar a las más pequeñas, CCOO apuesta por instaurar delegados territoriales de prevención.

Los jóvenes menores de 25 años tienen más probabilidad de sufrir un accidente. Por sectores, la mayor incidencia se da en la construcción, seguido de Industria y Agricultura.

ENFERMEDADES PROFESIONALES NO DECLARADAS

Las enfermedades profesionales declaradas suben un 20,8% y alcanzan las 1.144. Pero CCOO advierte de que podrían ser más del doble . Según estimaciones del sindicato, esas enfermedades no declaradas se situarían entre 1.109 y 1.484. Para elllo se apoyan en los datos de otras Comunidades Autonómas que sí tienen sistemas claros de detección de enfermedades profesionales en la Seguridad Social. "Son personas a las que su médico les pregunta en qué trabajan y, según el caso, les deriva a la mutua, algo que no pasa en Aragón", lamenta Clarimón.

Un claro ejemplo de enfermedad no declarada es el cáncer. Los científicos estiman que entre un 4 y un 10% tienen un origen profesional. Pero en Aragón, no se declaró ningún cáncer laboral. "Eso no hay quien se lo crea, hay miles de trabajadores en cientos de empresas expuestos a agentes químicos y cancerígenos", asegura Clarimón.

Por ello, exige que se ponga en marcha "en un mes" la red de médicos centinelas "que la DGA prometió ya en 2018" y que permitiría a la Seguridad Social derivar a las mutuas las dolencias de origen laboral. "Tengo 61 años, espero no morirme sin verlo en marcha porque llevan años prometiéndolo y la legislatura se acaba", lamenta.

Además, pide más prevención e inspecciones, así como juzgados especializados en Salud Laboral. Y también medidas para empresas de alta sinietralidad. En Aragón hay 903 compañías que dan empleo a 74.389 personas que llevan años en la lista negra y concentran más de un tercio de todos los accidentes (6525 en el año 2022).

Síguenos en Twitter y Facebook

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado