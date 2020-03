Aragón acumula 2.272 casos y 138 fallecidos por coronavirus pero empieza a frenar su curva

Aragón acumula 2.272 casos confirmados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 138 fallecidos y 204 pacientes dados de alta. Sanidad asegura que se está aplanando la curva de contagios y fallecidos y que, siendo prudentes, podemos estar ante un dato “esperanzador”, tal y como lo ha definido el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

Si leemos las cifras de ayer y hoy, tenemos 32 nuevas muertes. Pero Falo aclara que no son personas fallecidas en las últimas 24 horas. Si se ordenan por fecha de defunción, las cifras reflejan “un crecimiento cada vez más lento”. Y lo mismo en nuevos contagios, que han pasado de aumentar un 17% hace 4 días a un 7% ahora. “El incremento no es tan rápido, la pendiente no es tan acusada y es lo que esperábamos que se produjera fruto del distanciamiento social, pero hay que ser cautos y ver si en los próximos días esas tendencias se confirman”, explica Falo

Hay 310 profesionales sanitarios contagiados. El director general de Salud Pública asegura que hay equipos de protección suficientes aunque admite “tensiones evidentes”. El pedido de más de 3.000 mascarillas y de otro tipo de material sanitario de importación aún no ha llegado “a pesar de los compromisos de compra del Gobierno de Aragón”. Dificultades relacionadas con “el transporte, aduanas y no cumplimiento de lo que está cerrado” están detrás de este retraso. “Seguimos pendientes de un envío que nunca termina de llegar, se nos hace extenuante la espera”, admite.

Actualmente hay casi mil camas ocupadas por coronavirus o por sospecha del mismo, 147 en UCI y 841 en planta. Aragón cuenta ahora con el doble de camas UCI que cuando empezó la crisis y quedan disponibles un 37% de ellas, así como “un colchón de respiradores” que Falo no ha precisado. De momento no se plantea poner en marcha Cuidados Intensivos en los hospitales de campaña. La comunidad, por ahora, no registra demanda de pacientes de otras comunidades.

LAS RESIDENCIAS, LA CARA MÁS DURA

Las residencias de mayores son uno de los puntos más vulnerables. En ellas se han detectado casi 400 contagios desde que comenzó la epidemia, con 88 muertes. Es decir, son el 17% de los casos y el 63% de los fallecidos. Y eso contando solo los mayores que viven en estas instituciones. Los datos los ha ofrecido esta mañana la consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto quien asegura estar “preocupada” por la afección a los mayores porque “es la población donde el virus presenta su peor cara”.

El Gobierno sigue habilitando camas en centros nuevos para los positivos confirmados que no necesitan hospitalización o para pasar la cuarentena antes de volver a su residencia. Este mismo miércoles abrirá el centro sociosanitario de Casetas, con 128 camas. Se suma a los que ya están abiertos en Yéqueda, Miralbueno y Alfambra, con 39 de camas disponibles de las 176 camas de las que disponen. Está pendiente abrir el centro de Gea de Albarracín, con 57 plazas. En total, supondrán 360 camas. Para atender estos centros, se ha contratado a más de un centenar de personas y se ha movilizado personal del Gobierno de Aragón.

En la última semana se han podido enviar 53.000 mascarillas y 25.000 guantes a todos los centros residenciales de Aragón. Por el momento, la Unidad Militar de Emergencia ha desinfectado 32 residencias en la Comunidad. La bolsa de empleo del IASS ha recibido 2.500 curriculos, mil de ellos con titulación. Casi 300 se han enviado a las residencias y ya se han producido las primeras contrataciones. Continua el refuerzo del teléfono del mayor y otros recursos y el seguimiento telefónico y la ayuda a domicilio para colectivos vulnerables.

