'Aquí y ahora' llega a los cines para sensibilizar de la dura realidad del cáncer infantil

Zaragoza acoge este martes el estreno nacional de la película “Aquí y ahora”. Este largometraje busca sensibilizar a la población sobre el cáncer infantil a través de historias reales. Cuenta, entre otros, con la colaboración de ASPANOA, la Asociación Aragonesa de Niños con Cáncer.

La localidad zaragozana de Magallón ha sido el escenario de esta película, protagonizada por niños y niñas enfermos de cáncer y sus familias. La historia busca normalizar la existencia de la enfermedad y abandonar los estereotipos negativos, como explica su director, Manuel Serrano. "No convocamos a la sociedad de Zaragoza a vivir un sufrimiento, no es ese el objetivo, sino compartir una realidad para, con alegría y oprimitmo, quienes sean ajenos a esta realidad tengan herramientas para poder ayudar", explica.

Una de las estrella de la película es Toni, uno de los niños que aparece en la cinta y que no es actor profesional. "Me lo he pasado muy bien, mi sueño es ser actor, voy por buen camino", contaba entre risas este pequeño. El largometraje no es un documental sino un conjunto de historias que muestran cuáles son las emociones que surgen con la llegada de la enfermedad.

La productora ha trabajado con con familias, asociaciones, investigadores, asociaciones, investigadores, haciendo un tarabajo de investigación. "El guión era transmitir las anécdotas y experiencias de vida que nos han contado, llegando a todo el espectro del universo del cáncer infantil", asegura Serrano.

Una película para todos los públicos, especialmente los más jóvenes. De hecho, se proyectará también en colegios e institutos para fomentar la reflexión y la participación. Juan Carlos Acín, gerente de ASPANOA, agradece la labor de difusión y "visibilización a lo que pasa una familia y darle normalidad". "Todo esto se hace con ayuda de todos, hospitales, gobierno, asociaciones pero, sobre todo, con la ayuda de cada uno de nosotros", asegura.

La productora de la película, Tus Ojos 2030, es navarra, pero el equipo es también aragonés. En la cinta aparecen el Hospital Miguel Servet y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. El estreno será mañana, a las 7 de la tarde, en los cines Palafox de Zaragoza. Después de proyectará en distintos cines de Navarra, Madrid, Toledo, Ciudad Real y La Rioja. Los bemeficios se destinarán a las dinstintas asociaciones locales de familias de niños con cáncer.

