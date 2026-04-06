Aparatoso incendio visible a varios kilómetros a la redonda en un parque de reciclado de Zaragoza: "Dejaremos que termine de arder"
Ha ocurrido en el Parque Tecnológico del Reciclado 'López Soriano', ubicado en el barrio de La Cartuja de la capital aragonesa, en una parcela de la empresa Urbaser
Zaragoza - Publicado el - Actualizado
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Zaragoza sigue pendiente este Lunes de Pascua de la evolución del aparatoso incendio que se produjo ayer por la tarde en el Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano, ubicado en el barrio de La Cartuja de la capital aragonesa.
El fuego se declaró sobre las 19.45 de la tarde en una campa sin estructura de la parcela que tiene la UTE Ebro-Urbaser en la zona sur del PTR.
SE DEJARÁ QUE ARDA TODO EL MATERIAL QUEMADO
Hasta la zona se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos de Zaragoza que van a dejar que se termine de quemar todo el material que está ardiendo. Las llamas se vieron en varios puntos de la capital aragonesa, tanto desde la Z-40 como desde la ribera del Ebro.
Los Bomberos de Zaragoza siguen trabajando en las tareas de control y extinción de este incendio muy aparatoso pero que no ha causado daños personales. Según trasladan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, la previsión es dejar arder el material de gran volumen que está allí depositado, además de proteger, por precaución, la nave de Urbaser que se encuentra próxima.
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