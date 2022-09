50 años de las primeras mujeres en la Policía Local: “Éramos como astronautas llegando a la luna”

Este 26 de septiembre de 2022 se cumplen exactamente 50 años desde que comenzaron a prestar servicio las primeras mujeres en la Policía Local de Zaragoza. Eran 21 agentes que estaban, sin saberlo, haciendo historia y abriendo camino a otras muchas que vinieron detrás.

En COPE Zaragoza hemos querido charlar con 5 de estas pioneras, que nos han compartido sus recuerdos en este aniversario tan especial. Reencontrarse ha sido muy bonito para ellas. Antes de la entrevista, se besan, se abrazan y se ponen al día, enseñándose fotos de sus nietos. Porque se casaron y tuvieron hijos, a pesar de que, cuando ingresaron en el Cuerpo, se les exigía ser solteras o viudas. Si contraían matrimonio, perdían su plaza. Una condición que no se les exigía a sus compañeros varones y que, con el tiempo, acabó por derogarse.

María Dolores Moreno -a la que todas llaman Mariló-, explica que, en un principio, el Ayuntamiento quería que controlaran el Mercado Central y los mercadillos. “Cambiaron de idea y nos pusieron a regular el tráfico y esa fue nuestra función durante muchos años”, nos cuenta.

Un trabajo que desempeñaban con un uniforme que hoy nos resulta peculiar. Vestían falda pantalón, camisa de manga larga, corbata, guantes y medias, tanto en verano como en invierno. Y siempre con tacones, ya fueran zapatos o botas. “Éramos tan jóvenes y teníamos tanta ilusión que la ropa era lo de menos”, recuerda Manuela Alcalde.

También tenían que tener una edad concreta, entre 23 y 35 años, medir al menos 1,60 de estatura, una cultura general y una “conducta intachable”. “El día que fui a echar la instancia me pidieron el carnet y no lo llevaba, tuve que volver a por él y me dijeron que había entrado por los pelos”, recuerda María Dolores Ruiz.

Los conductores, aseguran, les trataban bien. “Algunos nos piropeaban y muchos pasaban y volvían a pasar mil veces para mirarte”, afirma Felicidad Turón, quien confiesa que era “muy tímida” y por eso “ponía pocas multas”.

Todavía hoy recuerdan cuando les probaron los trajes para tomarles medidas. “Parecía que cuanto más cortos, mejor”, asegura Turón. Alcalde no ha olvidado las palabras que le dijo entonces su padre: “¿Tienes que ir así de corta?”. Aunque para ella fue casi una liberación, porque en casa, no le dejaban ponerse ese tipo de prendas.

De hecho, para estas mujeres no fue fácil que sus familias comprendieran y aceptaran su decisión. Ascensión Torroba, que había dejado la casa de sus padres hace años para irse a servir, asegura que llamó a su madre para avisarle de que es posible que fuese a casa la Guardia Civil para pedir informes, “no sea que se asustaran o pensaran que había hecho algo malo”. En su casa, no sentó bien que quisiera ser Policía Local. “Aquello fue horrible, me decían que no, a pesar de que teníamos familia Guardia Civil”, admite.

PIONERAS Y ABRIENDO CAMINO

Lo cierto es que todas ellas fueron pioneras. “Viéndolo con distancia, me siento un poco astronauta porque en ese momento fuimos como astronautas que llegaron a la luna”, se enorgullece Mariló Moreno. “Entramos a regular el trafico, a una profesión que no era nuestra, que no era de mujeres, pero llegamos”, insiste.

¿Pero qué les hizo dar ese paso? Los motivos son diversos. Para Manuela Alcalde fue una cuestión se convicción. “Yo soy de familia, ciudad, amigos, me entrego mucho. ¿Qué mejor trabajo que servir a mi ciudad?”, asegura. “Lo se estar en la calle, convivir y hablar con la gente me llamó mucho, no me arrepiento ni me arrepentiré nunca”, sentencia.

En el caso de Mariló Moreno, fue algo más visceral. Había discutido con su madre, con la que trabajaba en la mercería familiar desde los 12 años. “Me sacó de estudiar y me puso a trabajar porque me dijo que ya sabía bastante, hay que pensar con la mentalidad de entonces, pero claro, pasaba el tiempo y depender siempre de tu madre... estaba harta”, asegura.

Cobraban lo mismo que sus compañeros varones, con los que cuentan que no tuvieron “ningún problema”, aunque cuando se les pregunta si les trataban de igual a igual confiesan que “había de todo, según el compañero que te tocaba”.

“Recuerdo que tenía un compañero que no quería salir conmigo porque a su mujer no le gustaba que fuera con otra en el coche”, explica Moreno, aunque la cosa cambió cuando, en un servicio, “tuvimos una incidencia y la solucioné yo, entonces dijo que le pusieran conmigo”, narra divertida.

Finalmente, se ganaron el respeto de todos, también de la gente. “Querían que fuésemos ejemplo de muchas cosas, un cuerpo disciplinado del que la gente se sintiera orgullosa”, asegura Alcalde, quien no tiene más que palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible que las mujeres entraran en la Policía Local: Don Luis Horno, el alcalde; el jefe de la Policía Municipal, el señor Marcuello; y sobre todo al teniente de alcalde delegado de Tráfico, don Alfonso Soláns, fundador de Pikolín y, años más tarde, presidente del Real Zaragoza. “Era un hombre con una gran visión de futuro, amaba tanto a su ciudad..., se portó de maravilla”, asegura.

Todas ellas ven con orgullo a todas las mujeres que, después de ellas, han seguido su estela, tanto en la Policía Local, como en la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército. “Es una alegría, han subido el nivel que dejamos”, dice Torroba. “Me da envidia porque están más preparadas que nosotras, yo nunca fui en coche patrulla ni en moto, tenía que haber nacido más tarde”, confiesa Felicidad Turón. “Algo hicimos bien las primeras porque hemos abierto la puerta, nos han mejorado”, concluye Moreno.

La primera generación de mujeres policía recibirán la distinción como zaragozanas ejemplares el día 16 de octubre, en la recepción a las entidades ciudadanas que tradicionalmente se realiza en el marco de la celebración de las Fiestas del Pilar.

