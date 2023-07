Un año del incendio de Moros, que dejó el paisaje y el futuro de color negro

Se cumple un año del incendio de Moros, uno de los peores que ha sufrido Aragón, que afectó a 11 municipios de la provincia de Zaragoza. Ardieron 14 mil hectáreas y miles de vecinos fueron desalojados en Moros, Bubierca, Ateca, Castejón de Las Arnas o Alhama de Aragón. Un año después el verde empieza a rebrotar en el monte, la naturaleza siempre se abre paso, pero los esqueletos negros de los árboles todavía dominan un paisaje que antes era de pinos, carrasca y choperas.

En Moros, un año después, se han restaurado algunas infraestructuras, carreteras y caminos. En el monte se han hecho acolchados de paja, barreras contra la erosión, apertura de pistas... Algunas actuaciones las han realizado los propios vecinos. Ellos son los que han visto arder sus árboles frutales y los que, día tras día, se asoman por la ventana y ven el paisaje, y el futuro, de color negro.

Así se encuentran los montes de Bubierca en las inmediaciones de la A-2





“Todavía perdura el sentimiento, las horas y los días que pasamos... Hubo gente que perdió su medio de vida”, nos recuerda el alcalde de Moros, Manuel Morte. Nos ha explicado que en el pueblo se han reparado tuberías, caminos agrícolas y acequias pero todavía queda pendiente solucionar algunos problemas con el cableado de telefonía. Además, tienen que continuar las labores de limpieza, sobre todo retirada de árboles calcinados, para frenar las escorrentías y barrancos que se producen por la erosión el terreno. Un problema que ya han empezado a sufrir con las tormentas de verano cuyo granizo, además, se ha llevado por delante parte de los frutales que habían sobrevivido al incendio.

El fuego entró en toda la vega. Muchos agricultores se han jubilado tras la ocurrido. La cooperativa que ardió no se ha vuelto a poner en funcionamiento y el relevo generacional está más que en entredicho.

Todavía queda por retirar muchos árboles calcinados





INVESTIGACIÓN JUDICIAL...

Quedan todavía pendiente de realizar labores de limpieza y, lo más importante, resolver de quién fue la responsabilidad del incendio. El caso todavía está en fase de instrucción.

La chispa de una máquina en las labores de reforestación que estaba llevando a cabo Land Life en el término municipal de Bubierca provocó el terrible incendio. Se trataba de una contraprestación empresarial por la emisión de gases de efecto invernadero que, paradójicamente, tuvo consecuencias fatales. El monte era un polvorín: sin limpiar, sequía y sufriendo una ola de calor.

El juzgado de Primera Instancia número 2 de Calatayud se encarga de instruir el caso. Se investiga a las personas que estaban realizando los trabajos (unas semanas antes se había producido un conato provocado por estas labores). Queda pendiente depurar las responsabilidades y determinar si también hubo una responsabilidad civil subsidiaria por parte del Gobierno de Aragón, que tan solo mandó un correo con recomendaciones.

La Audiencia Provincial de Zaragoza revocó el auto que declaraba al Gobierno de Aragón responsable civil subsidiario del incendio. “Ahora se ha aportado más material informativo para depurar las responsabilidades de los que tenían que haber tomado más medidas y no se tomaron, tal y como plantea alguna de las acusaciones”, ha explicado el abogado que representa a los ayuntamientos de Moros, Ateca, Bubierca y Villalengua, José Manuel Marraco.

El proceso se encuentra en la vía penal por lo que, según los afectados, podría demorarse todavía más en el tiempo. Y la falta de medios materiales y personales de la Justicia no ayuda.

.... Y AYUDAS

Falta depurar responsabilidades y también que lleguen todas las ayudas prometidas. Mientras el monte ardía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el puesto de mando instalado en Ateca el 21 de julio de 2022. Allí dijo que “el gobierno se va volcar para recuperar el día a día de las localidades, y vamos a poner todos los recursos para recuperar los parajes devastados por los incendios”. A posteriori, el Consejo de Ministro aprobó la declaración de zona catastrófica pero las ayudas todavía no han llegado a los particulares, según denuncia la Plataforma del Incendio.

En agosto de 2022 el Gobierno de Aragón aprobó un decreto de ayudas que han ido llegando. Pero, que a juicio de los afectados, son insuficientes. Desde la plataforma, Mila Blas ha explicado que “dejan fuera al sector avícola, vacuno, ovino, al porcino, naves...". Además, "a los agricultores se les obligaba a arrancar árboles quemados. Pero muchos agricultores no lo hicieron porque no estaban del todo dañados y no sabían si iba a rebrotar, y no recibieron ayudas”, ha añadido Blas.

Las campanas de las iglesias de 41 pueblos han sonado con fuerza cuando se cumple un año del incendio. Entonces, avisaban a su vecinos del desalojo. Ahora, de forma simbólica, los pueblos quieren reclamar que no se olviden aquellos días para que no vuelva a suceder.

