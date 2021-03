Un año de crisis sanitaria (2): la supervivencia económica

Cumplimos un año de pandemia, un año de estado de alarma e inevitablemente, un año de crisis económica. La declaración del confinamiento domiciliario el 14 de marzo de 2020 provocó el cierre de muchas empresas. Algunas de ellas han podido recobrar su actividad, pero otros sectores como la hostelería o el turismo continúan con duras restricciones y pérdidas económicas

LOS ERTES, UN PARQUE MÁS QUE UNA SOLUCIÓN

En un primer momento se cerraron prácticamente todas las empresas y negocios, quedando abiertas tan solo aquellas consideradas esenciales. Ello provocó que muchos aragoneses tuvieran que acogerse a expedientes de regulación de empleo temporales. 177.000 personas en Aragón han estado en ERTE durante 2020 y a día de hoy, 10.000 aragoneses continúan en esta situación.

"Llevo en ERTE un año. Comencé en marzo de 2020, después pude regresar en diciembre por Navidad, pero a continuación volví a estar en la misma situación. Al principio piensas que va a ser cosa de unas semanas, pero es muy duro ver como la situación se alarga. No es nada fácil", nos contaba en COPE, David, uno de los aragoneses afectados por esta situación.

Hasta 600 empresas han seguido presentando expedientes de regulación de empleo en los dos últimos meses.

EL SECTOR DE LA NIEVE

Muchas de las empresas que han recurrido a un ERTE están muy relacionadas con el sector de la nieve y el turismo de montaña. Las estaciones de esquí no han abierto y ello ha supuesto una quiebra para el sector. El Gobierno de Aragón intentó paliar los daños económicos con el llamado “Plan Remonta”, para subvencionar la contratación de estos trabajadores en paro por parte de los Ayuntamientos. De momento no está siendo suficiente.

"Como Ayuntamiento pensamos desde el primer momento que debíamos ayudar a las personas en esta situación, pero las bases podrían haber sido mucho más fáciles por parte de DGA y Diputaciones Provinciales", afirma la alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada.

LA HOSTELERIA RECLAMA MÁS AYUDAS

Las restricciones de movilidad con los confinamientos autonómicos, provinciales y los cierres perimetrales de las principales ciudades, han hecho que los hoteles y casas rurales apenas estén recibiendo clientes en este último año. Todo Aragón se ha visto afectado. "Se palpa tristeza y desolación, la situación se está alargando demasiado y cada vez es más difícil que haya negocios que puedan sobrevivir en esta situación", nos contaban algunas de las empresarias que tienen establecimientos hosteleros en Aragón.

Las ayudas para la hostelería tampoco contentan al sector. Son de apenas mil euros para los bares y 3.000 para el ocio nocturno. Y ello a pesar de las múltiples restricciones que les han hecho perder hasta 160 millones de euros. Los locales de hosteleria estuvieron completamente cerrados de marzo a mayo. Con la fase 1 de la desescalada comenzaron a abrir las terrazas. Los hosteleros tuvieron que adaptarse a la nueva situación: sin consumo en las barras, con mamparas, instalación de veladores, geles...

En octubre el aforo en el interior de los bares llegaba ya al 50% pero una nueva oleada hizo que volvieran a cerrarse limitando su horario, incluso, hasta solo las 6 de la tarde. Actualmente, el consumo en el interior sigue estando limitado al 30% y los bares deben cerrar a las 10 de la noche. "Da la sensación de que no saben qué hacer y culpan a la hostelería. Al final, nos estamos quedando sin nada", afirman los hosteleros.



OCIO INFANTIL Y NOCTURNO

El ocio infantil, los locales de celebraciones de cumpleaños, el ocio nocturno... Todo ellos están directamente, cerrados. El ocio nocturno por ejemplo, cifra sus perdidas en 30 millones de euros en Aragón. Quienes han querido abrir han tenido que reconvertirse en cafeterías.

"Está siendo mur duro, con estas medidas no nos lo ponen nada fácil", nos contaba Diego. "Es una ruina", afirmaba Gloria en COPE tras reconventir su pub en una cafetería.

AFOROS LIMITADOS EN COMERCIOS

Los comercios siguen con su aforo limitado al 25%. La crisis ha arrastrado con ella desde pequeñas tiendas hasta grandes cadenas. El sector de la belleza, las peluquerías o los centros de estética sufren también sus limitaciones. Y qué decir de la cultura, con aforos que durante meses no superaban el 25%. La suspensión de todos los actos festivos ha hecho que este sector se haya visto muy tocado con el cierre de hasta cines y salas de conciertos.

De la limitación de aforos tampoco se han librado los gimnasios, donde hay que hacer deporte hasta con mascarilla. Han tenido unas pérdidas de en torno al 40% de sus clientes. "De una vez por todas nos deben reconocer como un sector esencial porque trabajamos por la salud de la gente", reclaman desde los gimnasios aragoneses.

LA VENTA ONLINE NO CONOCE LA CRISIS

El Ayuntamiento de Zaragoza innovó con campañas de apoyo al comercio como la aplicación móvil “Volveremos” o la rebaja de la tasa de veladores o del IBI. Están en marcha también ayudas para digitalizar negocios y es que ese sector, no conoce la crisis. Por ello hasta las tiendas más pequeñas se están lanzando a la venta online a través de sus webs o redes sociales.



"Para mi negocio las redes lo son todo porque puedo darme a conocer fuera de mi ciudad", nos contaban desde Serendipia, una pequeña tienda de moda zaragozana. "Yo no tenía web y ha sido el momento de tener que esforzarme. Gracias a la venta online he salvado mi tienda", aseguran desde Latas Tienda.

Las venta online han crecido casi un 30% en Aragón con un volumen de negocio que superó en 2020 los 2.000 millones de euros.

