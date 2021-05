270 personas forman parte del colectivo Long Covid Aragón, que pretende visibilizar el Covid persistente. Son personas a las que, a pesar de haber superado la enfermedad hace meses, les reaparecen síntomas de forma cíclica lo que les impide hacer una vida normal. El colectivo está presente en toda España y hace dos meses se creó como tal en Aragón. Mantienen reuniones con el Departamento de Sanidad y están colaborando en la elaboración de una guía clínica que oriente a los profesionales sanitarios sobre cómo tratar a estos pacinetes y unificar criterios para identificarlos.

¿Cuáles son esos síntomas que no desaparecen en el Covid persidente? Fatiga, dificultad respiratoria, problemas digestivos, pérdidas de memoria, cansancio, cefaleas, dolor muscular... La enfermedad reaparece de forma constante, como en el caso de Nerea Montes. Es médico intensivista. Tuvo Covid hace un año y convive con los síntomas. Ella es la coordinadora de sanitarios afectados de Long Covid Aragón. Nos cuenta que “muchos tenemos que estar de baja. Las veces que he intentado volver a trabajar he recaído”.

Un 80% de los afectados son gente joven, de entre 40 y 50 años. No fueron enfermos graves, pero los síntomas se han quedado y limitan su vida diaria. Según sus cálculos, entre un 10 y un 20% de los enfermos Covid pueden continuar con estos síntomas después de superar la enfermedad. Es decir, entre 10.000 y 20.000 personas en todo Aragón. “Se tiene que reconocer la enfermedad, que pueda haber una atención integrada a los pacientes y dirigir mejor los tratamientos”, ha indicado Montes.

Reconocer, difundir, investigar y encontrar un tratamiento. Ese es el camino que están intentando recorrer todas estas personas con Covid persistente. El colectivo trabaja con laSociedad Española de Medicina General en la elaboración de una guía clínica. Y es que en Atención Primaria, muchos profesionales no saben qué protocolo seguir con estos pacientes. “Todavía hay médicos que consideran que es algo psiquiátrico”, ha resumido Montes.

La investigación es fundamental para conseguir tratamientos efectivos. Por ejemplo, las vacunas han abierto una luz de esperanza porque un pequeño porcentaje de estas personas ha mejorado. También se estudia con retrovirales, el perfil inmune, el inflamatorio, el sistema nervioso... “Somos el poso, la pandemia de la pandemia. Es importante, ahora que se ha investigado sobre los paciente agudos, que se ha avanzado tanto con las vacunas, que se empiece a estudiar a estos pacientes que llevan así más de un año”, ha reivindicado Nerea Montes.

Ya han conseguido el reconocimiento por parte de la OMS y del Ministerio de Sanidad. Y siguen su camino. A finales de abril se reunieron con responsables de la Consejería de Sanidad, con tres sociedades científicas del grupo de trabajo cerado para Covid persistente y con el equipo de investigación de Atención Primaria que colabora con ellos. El grupo de trabajo se reunirá de nuevo en mayo para iniciar los siguientes objetivos:

- Codificación uniforme para registro de la enfermedad y gestión de bajas.

- Elaboración de guías clínicas (pendiente revisión y publicación de la SEMG).

- Formación a profesionales sanitarios para conocimiento de la enfermedad.

- Investigación para encontrar tratamientos efectivos.

- Circuito asistencial de pacientes, valorar unidades especializadas, que ya se han creado en otras comunidades.

