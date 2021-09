Animadores de la Comunidad, el enlace religioso y social de la España Vaciada

¿Conoces a los animadores de la comunidad? Con su labor ayudan a la Iglesia en aquellos lugares donde faltan sacerdotes. Un problema que se hace notar sobre todo en el medio rural y en los municipios más despoblados de Aragón. Tres sacerdotes para atender a 28 pueblos, tres residencias y un centro penitenciario. Es la realidad que se vive en la Comarca Campo de Daroca.

Ante esta falta de sacerdotes en el medio rural, la Iglesia necesita la colaboración de seglares. Así fue como el sacredote del municipio de Manchones pidió a Jesús Ángel su colaboración. Tras cierto vértigo inicial, decidió aceptar esta propuesta hace ya 4 años. "Da mucho respeto, te puedes sentir un poco raro, con miedo y vértigo porque lo ves como algo sagrado que no eres tú quien para hacerlo. Te entran dudas pero con todo el apoyo del equipo de sacerdotes te quitan ese miedo y te dan el valor necesario", nos cuenta Jesús Ángel en COPE.

DE LA SORPRESA A LA ACEPTACIÓN

Los animadores de la comunidad pueden ofrecer misa en los pueblos a los que acuden. Eso sí, son laicos y por tanto, lo hacen de forma algo diferente. "La comunión se puede dar pero no hay consagración. La primera parte de lecturas, impartir la comunión... todo eso sí se hace, pero el bloque de la consagración no lo podemos hacer. Al principio la gente se sorprendía porque ven que vamos vestidos normal, con vaqueros y camiseta, pero lo han aceptado totalmente. Saben cuándo están los sacerdotes y cuándo vamos nosotrrs y cómo es la ceremonia en cada caso", asegura Jesús Ángel.

En los pueblos más pequeños de la Comarca de Campo de Daroca había, en un primer momento, cierta sorpresa al ver a seglares realizar labores propias de un sacerdote. Pero la sorpresa inicial es aún mayor si quien lo hace es una mujer. "Al principio, tenía mis dudas porque la Iglesia siempre tiene al frente a varones en todas las actividades. El hecho de que una mujer celebre la palabra es extraño. Yo me decía a mi misma: '¿Qué van a pensar de mi?´. A la vez, también me sentía llamada a hacerlo", nos cuenta Montse en COPE.

Montse en su labor como animadora de la comunidad





UNA LABOR SOCIAL MÁS ALLÁ DE LA RELIGIÓN

La labor de Montse y Jesús Ángel no se queda solo aquí. "Hacemos enlace social con las personas de los pueblos. Una de nuestra propuestas es un encuentro anual que va rotando por diferentes pueblos. Hacemos dinámicas, actividades y una jornada de convivencia. Después los vecinos también te cuentan sus problemas y, en la medida que cada uno sabe, les echamos una mano y les escuchamos", afirma Montse.

Más allá de la vertiente puramente religiosa, su presencia en los municipios más pequeños de la Comarca del Campo de Daroca sirve también para activar la vida social de las personas mayores que viven allí: "Les encanta que la Iglesia se abra y valoran que no nos olvidemos de ellos. En el día a día hemos ganado en confianza y en contarnos cosas. Hemos crecido en esa vida social de los pueblos".

La labor social es otra de las patas fundamentales de la labor de los animadores de la comunidad





"La Comarca Campo de Daroca está envejecida, despoblada y cada vez, tiene menos servicios. Nuestra labor también es juntarnos con la gente mayor y que vean que pueden mostrarnos sus inquietudes y sus miedos", asegura Jesús Ángel. La labor de los animadores de la comunidad va incluso más allá.

SU LABOR EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA

En el caso de Jesús Ángel ha llegado a visitar la cárcel de Daroca donde afirma, quedó impactado con la vocación religiosa de los reclusos: "Al principio tuve una sensación de angustia, pero me sorprendió la fe con la que vivían la ceremonia. Fue muy impactante. Pensé que iban a pasar de todo porque no había una relación entre ser preso y ser religioso, pero fue todo lo contrario, me sorprendió gratamente. Tienen esa idea de redimir lo que han hecho y corregir las faltas por las que están allí presos".

Así, la Unidad Pastoral de Daroca está formada por un completo equipo de religiosos y seglares que hacen frente a otro de los problemas de la España Vaciada: la falta de sacerdotes. "Es una realidad. En las grandes ciudades no faltan sacerdotes pero en el medio rural es un problema añadido de la España Vaciada", afirma Jesús Ángel.

"Cada uno tenemos unas cualidades que tenemos que poner al servicio de la Iglesia. No debemos tener miedo. Todos los que quieran tienen un gran papel que hacer: escuchar a una persona, acompañar a alguien al médico, celebrar la palabra...", dice Montse a todos aquellos que quieran sumarse a la labor que realicen los animadores de la comunidad. "No hay que tener miedo. Se está haciendo una gran labor. Que se animen si se les pide ayuda en las zonas rurales", concluye Jesús Ángel.

