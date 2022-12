Análisis COPE: Lambán y su relación con Ferraz

"Mejor le hubiera ido al país". Es lo que piensa Javier Lambán que hubiera sucedido si el ex presidente asturiano, Javier Fernández, hubiera sido elegido como secretario general del PSOE en lugar de Pedro Sánchez. Lambán lo dijo abiertamente en una conferencia celebrada este martes y apenas unas horas después ha tenido que rectificar.

"Dije algunas palabras que fueron inoportunas y desafortunadas. Soy leal al Gobierno de España", ha aclarado posteriormente Lambán. Sin embargo, no es ningún secreto que Lambán discrepa, y mucho, respecto a ciertas líneas de actuación llevadas a cabo por Pedro Sánchez. El presidente aragonés nunca se ha mostrado partidario ni de los pactos con los independentistas ni de la reforma del delito de sedición.

"Lambán juega con un equilibro difícil"

Todo ello se ha analizado hoy en La Tarde de COPE con Fernando de Haro y Concha López que considera que las declaraciones de Lambán son "un cúmulo de varias cosas".

"Lambán no es uno de los dirigentes socialistas más prudentes. En esa conferencia estaba delante de Javier Fernández. Por un lado, no dijo nada nuevo porque ya había apoyado en 2014 a Fernández como líder del PSOE. Por otro lado, hay una parte preelectoral. Lambán necesita ganar las elecciones autonómicas y nunca ha llevado bien los pactos de Sánchez con los independentistas. Ahí juega un equilibrio dificil entre mantener la lealtad al líder de su partido y marcar distancia para no ahuyentar a determinados votantes en Aragón", ha analizado López.

A pesar de que Lambán no es el único dirigente autonómico en mostrarse contrario a algunas de las estrategias de Pedro Sánchez, lo cierto es que no llega a haber una corriente contraria claramente al presidente del gobierno dentro de su partido: "Ya la hubo y Sánchez sobrevivió. A partir de ahí, poco tienen que hacer. Por muchas discrepancias que haya, también reconocer la etapa difícil que le ha tocado gobernar a Sánchez. Los socialistas tienen grabado a fuego que es que las divisiones internas las pagan ellos mismos en las urnas. Marcarán ciertas distancias de cara a las elecciones, pero no cuestionarán el liderazgo de Pedro Sánchez".

