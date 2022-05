Ampliado el plazo para que Aragón y Cataluña lleguen a un acuerdo para los JJOO de Invierno de 2030

El Comité Olímpico Español amplia el plazo dado a Aragón y Cataluña para que lleguen a un acuerdo sobre la candidatura olímpica a los Juegos de Invierno de 2030. Hoy terminaba el plazo fijado por el COE pero la falta de acercamiento entre ambas comunidades ha obligado a ampliar la fecha. Cataluña no quiere renunciar a ser la protagonista y Aragón pide un reparto equilibrado de las pruebas. El presidente Javier Lambán ve por un lado “lentos avances”, pero por otro califica de “horrenda” la última propuesta elaborada por el propio Comite Olimpico Español.



"Alguna evolución positiva voy viendo. El señor Franco, el secretario de estado para el deporte, dijo que era difícil una candidatura si no era equilibrada, pero el presidente del COE habla de una candidatura en la que no todo el mundo pueda salir beneficiado. Me parece una declaración absolutamnete horrenda", afirma Lambán.

Con este panorama no es de extrañar que el plazo para llegar a un acuerdo haya tenido que ampliarse. Jesús Gericó, el alcalde de Sallent de Gallego, defiende el potencial de Aragón para albergar los Juegos, pero cree que Cataluña está mejor posicionado políticamente por sus alianzas con Pedro Sánchez: "Sánchez habló de una candidatura de igualdad pero lo único que hemos visto a día de hoy es que la posición de Aragón está muy por debajo de las expectativas. La posición de poder que tiene Cataluña en el resto de España, sobre todo para mantener a Sánchez en la Moncloa, hace que nos encontremos en esta situación.

Desde el Pirineo, los alcaldes reclaman diálogo a todas las partes para llegar a un acuerdo que permita celebrar unos Juegos en el Pirineo que serían una importante inyección económica para el territorio. Gericó recuerda además, que Jaca ha presentado a lo largo de la historia hasta 4 candidaturas olímpicas.

