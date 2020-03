Aministía Animal y Podemos piden sustituir la caza de palomas por pienso esterilizante

Amnistía Animal y Podemos piden al gobierno municipal que sustituya la caza de palomas con jaulas y redes, por pienso esterilizante. Nicabarcina es el nombre de este compuesto que, aseguran, permitiría reducir la población de palomas un 40% en un año. El censo actual de palomas -datos de 2016- es de 12.000.

Quienes lo defienden afirman que este pienso se está dispensando con éxito en otras ciudades como Barcelona, Milán o Florencia, y que cuenta con el respaldo científico de la universidad de Barcelona. “No supone ningún riesgo para la fauna, para las personas ni para los animales domésticos”, insiste Santi bada, de Aministía Animal. Según explica, el método “consiste simplemente en un grano de maíz de gran tamaño para que solo las palomas lo puedan ingerir, recubierto de un medicamento desparasitario, que es la Nicarbacina; y de una resina alimentaria para que en caso de lluvia no se pueda desprender y pasar al agua”.

Ponen en valor, además, que no deja restos tóxicos y es menos cruel que dejar a las palomas morir en jaulas. Sospechan, además, que los animales son gaseados. Nuría García, miembro de Aministía Animal, entiende que “tenemos que tomar medidas contra una posible plaga, pero no con la eliminación”. E insiste en que “hay una manera ética de hacer las cosas y otra que no lo es”.

La medida es, según dicen, reversible y tiene un coste similar al de jaulas y redes, que cifran en unos 20.000 euros al año. Además, aseguran que con una población en reducción, el coste también se iría reduciendo.

Dudas en el Ayuntamiento

El gobierno municipal asegura que no hay datos fiables sobre los efectos de estos esterilizantes sobre otras especies y hay dudas sobre su capacidad de inhibir la reproducción. Asimismo, explican que la captura de palomas se ha recuperado ante los numerosos problemas y las quejas que provoca la excesiva cantidad de población; y que son trasladadas a cotos o centros aviares.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza