La Almunia estrena festival de teatro con un homenaje a Luis de Ríos

La Almunia de Doña Godina estrena hoy el nuevo Festival de Teatro “Luis de los Ríos Gracia”, que celebra su primera edición a lo largo de los fines de semana de febrero. Con esta nueva propuesta, el Ayuntamiento pretende ofrecer a los vecinos de la localidad y la comarca de Valdejalón una propuesta estable de teatro de calidad; impulsar la actividad de los grupos locales; recoger e impulsar la gran tradición teatral existente en la localidad y homenajear la labor cultural que realizó durante décadas en la localidad Luis de los Ríos (2 de diciembre 1930 - 27 de junio de 2019), conocido popularmente como Don Luis, que da nombre al certamen y también será recordado en la función inaugural, este sábado día 1 de febrero, con un montaje sobre su figura.

En esta primera edición, el programa del Festival de Teatro de La Almunia ofrece cinco propuestas: dos piezas de creación local y los espectáculos de tres compañías profesionales aragonesas muy bien acogidos por el público y la crítica especializada. Además, se ha apostado por obras pensadas para ir al teatro en familia, que garantizan la diversión para mayores y pequeños, pero que también conectan con las emociones y las historias de los personajes.

Un completo programa

El 1 de febrero se podrá ver “Basado en hechos reales, un homenaje a Don Luis”. Además de las obras que representó, adaptó y escribió Luis de los Ríos a lo largo de más de 30 años (existe documentación de sus producciones desde los años 70 hasta el año 2002 en que dirigió la zarzuela “La Dolorosa”), su legado teatral también son las personas que gracias a él descubrieron la actividad teatral como una afición que siguen ejerciendo diversas formaciones amateurs. En una sesión muy especial, estas dos caras estarán presentes en el nacimiento del nuevo festival con el montaje “Basado en hechos reales, un homenaje a Don Luis”, un recorrido por su vida y trabajo a cargo de los actores de sus obras, dirigido por David Moreno.

Cartel del festival anual de teatro de La Almunia

Le seguirá, el sábado 8, la propuesta teatral dirigida por Laura Gómez-Lacueva “Zootropus Cirkus”, que protagoniza el actor y director Mariano Lasheras, junto al músico Ignacio Alfayé. Narra las aventuras de diversos personajes de un circo muy especial y que hará las delicias de pequeños y mayores.

La tercera sesión, el sábado 15, la protagonizan los actores y actrices de la Escuela Municipal de Teatro de La Almunia, dirigida por Mariano Lasheras, con “Historias de Dragones….sin muchos humos”, una obra escrita por Fernando Lalana en la que los más pequeños lo pasarán muy bien.

La sesión del día 22, la protagoniza Elena Zazurca en la obra “La Niña azul”, la más conmovedora del festival, que nos cuenta la historia real de la artista Katia Acín, una niña pintora que abandona su vocación tras el fusilamiento de sus padres, el artista y pedagogo Ramón Acín y Conchita Monrás.

Y como colofón, el viernes 28 (en un cambio de horario para no coincidir con la verbena de carnaval) una propuesta divertida y muy original con la obra “Fabiolo Connection: Match to the future”, el último espectáculo creado por Rafa Maza, y su personaje Fabiolo, un tenista pijo e irreverente, deslenguado y sagaz que nos orientará en temas como la inteligencia artificial o la realidad virtual.

Todas las obras se representan en el teatro del Colegio Salesianos y se han programado en sábado a las 19.30; salvo la última que será el viernes a las 22.00 horas. Los días 1 y 15 la entrada es gratuita y el resto tiene un precio de 3,5 euros.

Luis de los Ríos, profeta en su tierra

José Manuel Latorre, concejal de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, ha señalado que la puesta en marcha del Festival de Teatro “Luis de los Ríos Gracia” se aprobó por el pleno el pasado mes de octubre “para que los vecinos puedan disfrutar de las producciones más interesantes del panorama aragonés y nacional, pero integrando también la producción local”. Igualmente se fijó como fecha el mes de febrero “aprovechando que la programación cultural y festiva almuniense suele ser menor que en otros meses y promoviendo así que febrero sea el mes del teatro en La Almunia, como una oferta también de carácter comarcal”.

De la misma manera se aprobó el nombre de Luis de los Ríos Gracia para esta nueva iniciativa cultural para reconocer al prolífico profesor, dramaturgo, ilustrador, investigador e inquieto defensor de la cultura y el deporte en todas sus facetas “y cuya implicación social y cultural han tenido un incidencia positiva en la localidad, recogiendo y reconociendo el legado teatral y cultural que De los Ríos promovió a lo largo de su vida”.

Tradición de teatro

La amplia relación de La Almunia con el teatro a lo largo de su historia viene acreditada por una reciente investigación en los archivos municipales, que mostró que en 1877 ya existía una Asociación de Amigos del Teatro, que promovió la construcción del Teatro Municipal, inaugurado en 1882, lo que hace pensar que desde finales del siglo XIX en La Almunia se representó teatro de forma habitual.

La Almunia contó con grupo de teatro estable a comienzos de la década de 1930, que realizó una gran labor pedagógica y de alfabetización cultural con obras de carácter educativo, y cuya trayectoria quedó truncada por la guerra Civil.

Ya en años más recientes, la actividad teatral ha sido continua, con representaciones en locales municipales, como el teatro cinema Principal.; y privados como el Salón Blanco y el teatro del colegio Salesiano; o en espacios improvisados o las calles. Las obras teatrales se han sucedido desde mediados de los años 60, muchas de ellas de carácter escolar, y el teatro se convirtió en una actividad floreciente de la mano de Luis de los Ríos, con el que el teatro llegó a los jóvenes a lo largo de muchos años de la segunda mitad del siglo XX.

Don Luis fue un precursor e impulsor de actividades que en la actualidad han asumido o impulsado asociaciones, instituciones o el propio ayuntamiento de La Almunia. Así, la Escuela Municipal de Teatro nació en 2017 con un primer taller de iniciación al teatro, y ahora se busca seguir fomentando su actividad con el nuevo festival anual, que quiere servir de motivación y refuerzo para los practicantes locales de teatro y sumar afición entre el público en general.

José Manuel Latorre ha resaltado que la concejalía de Cultura “apuesta por un festival de calidad que permita posicionar a La Almunia como una localidad referente en materia teatral y un nuevo activo cultural en la localidad”.

Continuando la larga tradición de la localidad, el concejal de Cultura ha resumido que el Festival Luis de los Ríos Gracia pretende “que el público pueda disfrutar de propuestas de alta calidad, y junto ellas, de las obras de grupos locales y comarcales amateurs, y en proceso de aprendizaje”. Así mismo en su programación se quiere dar cabida “al teatro experimental, contemporáneo o social y consolidarse como una cita abierta como lugar de experimentación y diálogo con la expresión y el teatro como herramientas de comunicación”.

