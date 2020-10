La Almunia no se confinará hasta que se pronuncie el TSJA

La Almunia no se confinará hasta que no lo digan los Tribunales. El Gobierno de Aragón ha publicado la orden para el retroceso a fase 2 de esta localidad y decretó también, en un primer momento, su confinamiento. Sin embargo, en el municipio no comenzarán a aplicarse las restricciones de movilidad hasta que no se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El antecedente está en la localidad de Andorra que quedó confinada pero después los tribunales anularon la orden. La sentencia llegó tarde y durante ese tiempo, Andorra se vio perjudicada limitando la movilidad de sus vecinos y causando un serio perjuicio a su economía, algo que desde La Almunia no quieren que ocurra en su municipio.

"Nosotros no tenemos confinamiento. Eso lo tiene que aprobar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y hasta que no se pronuncie, en La Almunia no hay confinamiento. Los tribunales deberán emitir un auto diciendo si nos confinan y desde qué día", ha manifesrado en COPE, Juan José Moreno, teniente de alcalde de La Almunia. Desde la DGA anunciaron la medida, pero no se llegó a plasmar en el BOA a la espera de la decisión judicial.

FASE 2, EN VIGOR EN LA ALMUNIA

Lo que ya ha entrado en vigor es el retroceso de La Almunia a fase 2. Eso si, entre muchas dudas. Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con Sanidad para que aclare las medidas exactas a aplicar. Ahora mismo, hay incertidumbre absoluta en el municipio.

"Hemos emitido un bando con las restricciones de hostelería, restauración, transporte... pero hemos pedido al Gobierno de Aragón que nos aclare este galimatías porque estamos creando incertidumbre entre los vecinos", afirma Moreno.

La Almunia de Doña Godina tiene una tasa de contagio de más de mil casos por 100.000 habitantes, el doble de lo marcado por Sanidad para decretar un confinamiento. De momento, las medidas que se están aplicando en la localidad son las de una fase 2 estricta. En los bares no hay servicio de barra y el aforo queda restringido al 50% con cierre de los locales a las 00.00 horas. El aforo en actos culturales queda al 33%.

