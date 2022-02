Alina, ucraniana en Zaragoza: "Esta crisis nunca ha terminado. Desde 2014 hay tiros cada día"

Casas, colegios y centros de salud destrozados en el este de Ucrania. Es la fotografía que realiza desde Zaragoza, Alina, una ucraniana que vive en la capital aragonesa desde hace 7 años. Este jueves el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que han comenzado los bombardeos en algunas partes de la fronteradel este de Ucrania. Desde Zaragoza, Alina y toda la comunidad ucraniana formada al menos, por unas 2.000 personas, miran con atención y mucha preocupación lo que está sucediendo en su país.

"Vivo preocupada. Tenemos guerra desde 2014 pero últimamente está peor. En mi país ya empezó la guerra, pero ahora es posible que sea más potente. Estoy preocupada por mis familiares que viven allí y por mi tierra. En el este ya está todo destrozado: casas, colegios, centros de salud... ", afirma Alina en COPE

"Somos ucranianos. Es nuestro terreno, nuestra tierra"

La zona este de Ucrania es la más afectada. Allí aumentan los combates, pero ninguna zona del país escapa a la repercusión del conflicto. Se está reclutando y entrenando civiles para las llamadas Fuerzas de Defensa Territorial. "Nuestros hombres han sido obligados a ir a la guerra. Aunque vivas en la zona tranquila del país, lo vives con preocupación. Somos ucranianos es nuestro terreno, nuestra tierra", nos cuenta Alina.

La ONU ya ha calificado la situación de extremadamente peligrosa y hasta en Estados Unidos, Joe Biden, afirma que el riesgo de que Rusia invada Ucrania es “muy alto” durante los próximos días. Por eso, Alina advierte de que esto no es solo un problema entre dos países sino que su repercusión puede llegar a ser internacional: "No es un problema de Ucrania, mañana puede llegar a toda Europa y a todo el mundo. Es una locura estar invadiendo territorios en el S.XXI. El dinero se debe invertir en otras cosas más coherentes como la lucha contra enfermedades graves"

EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Pero, ¿cuál es el origen de esta crisis? En 1991 se disuelve la Union Soviética. Rusia queda entonces por un lado y Ucrania, por otro. En 2014, miles de ucranianos se manifestaron en contra de su presidente, afín a las ideas rusas. El presidente acabó huyendo y en medio de este conflicto, Putin aprovechó para invadir Crimea, al sur de Ucrania.

Rusia se hizo así con un territorio que supone su salida estratégica al Mar Negro y desde entonces, no lo ha devuelto a Ucrania. Ahora, el posicionamiento proeuropeo de Ucrania, con su intención de entrar en la OTAN, recrudece el conflicto al ver Putin que puede perder su influencia en Ucrania.

"La crisis nunca ha terminado"

"No es la primera vez que hay una crisis entre Ucrania y Rusia. La crisis nunca ha terminado. Desde 2014 nunca han parado los tiros cada día, pero ahora hay allí militares de otros países con más presencia de la habitual, como de Bielorrusia. Hay muchos ucranianos voluntarios que quieren entrenarse y proteger nuestra tierra. Creo que estamos en mejores condiciones que Rusia. Si estás en tu tierra, tú ganarás".

Desde 2014 se cifran en 14.000 los ucranianos fallecidos en este conflicto. "Cada fallecido es hijo de una madre, padre de una niña o niño, marido... Si fallece alguien, siempre nos da mucha pena", asegura Alina.

LA VIDA DE ALINA EN ZARAGOZA

La situación para los ucranianos que están fuera de su país no es sencilla. Alina lleva desde 2015 sin viajar a Ucrania. A la crisis del país se ha sumado la pandemia. "Siempre quiero ir a Ucrania. Desde 2015 no voy a mi país. Primero no tenía papeles, después empezamos a ahorrar para comprar un piso, luego llegó la pandemia. Siempre echamos de menos a nuestros familiares, nuestros sitios favoritos, nuestros amigos... Todo es nuestro y muy querido", nos cuenta Alina en COPE.

Alina con su familia en Zaragoza



Tras 7 años en Zaragoza, Alina se ha integrado ya en Aragón. Comenzó como traductora pero, como les ha pasado también a muchos aragoneses, con la pandemia ha tenido que reinventarse. Ahora tiene una tienda de alimentación en el barrio de La Almozara: "Venir de un país a otro tan diferente y con otro idioma es complicado. Al principio me hice traductora gracias a Cruz Roja, pero perdí mucho trabajo por la pandemia así que monté mi tienda Algo Más en La Almozara con productos de países como Ucrania, Polonia, Rumanía... Y alimentación también para los vecinos del barrio".

Oficialmente la comunidad ucraniana en Aragón es de 2.000 personas. Muchas de ellas llegan a Zaragoza buscando trabajo en el sector industrial.

