Aliaga volverá a presentarse para presidir el PAR

Arturo Aliaga volverá a presentarse a la presidencia del PAR. Así lo ha anunciado este lunes en una comparecencia en la que, arropado por una veintena de fieles, ha pedido "unidad" y ha animado a los críticos a "presentar sus propuestas". "Me siento con fuerzas para presentarme al XV Congreso por muchas razones, no represento unas siglas sino a miles de votantes que han multiplicado sus expectativas", ha señalado. "Mi aval son mi trayectoria y mis años de gestión", asegura.

Durante su intervención, ha hecho referencia en reiteradas ocasiones a la estabilidad para "dar moderación" al Aragón "que todo soñamos, donde la gente pueda ser feliz". Por todo ello, ha hecho un llamamiento a una unidad "que no necesita Aliaga, la necesita Aragón". Insiste en que quiere "un partido fuerte, catalizador de pactos y acuerdos" para seguir siendo "determinante, un catalizador para que funcione esta máquina enorme que se llama Aragón".

En este sentido, reitera el papel central del PAR: "Que nadie se atreva a atribuirse el centro de Aragón, ese papel nadie nos lo va a quitar, no se lo va a llevar el viento", advierte.

SIN APOYOS, SE IRÁ

Aliaga ha pedido al sector más crítico del partido que presente sus propuestas en los órganos correspondientes. Asegura que va a ser un Congreso "abierto" pero advierte de que si algunos acuden a los tribunales, como así han amenazado, habrá que esperar a que sea la Justicia la que se pronuncie. "Si las propuestas no llegan al partido, mal las vamos a incorporar", señala.

En cualquier caso, tiene claro que si gana la presidencia con una mayoría muy ajustada, no se quedará. "No voy a presidir un partido con un 51% de los votos; si es así, al día siguiente me voy", asevera, aunque no ha concretado qué porcentaje sería aceptable para quedarse.

En lo personal, tras pasar un COVID grave y recupearse de un cáncer, asegura que está "preparado para la batalla", aunque admite que en su familia "no están muy contentos".

