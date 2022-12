Aliaga: "Queremos cumplir la sentencia, pero que nos dejen cumplirla"

El PAR va a pedir aclaraciones tras el auto dictado este viernes por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 18, que suspende la convocatoria del congreso extraordinario del partido, que la Ejecutiva quería celebrar a finales de enero. El auto estima parcialmente el recurso de crítico Xavier de Pedro, que pedía la suspensión cautelar del mismo.

El presidente de la formación, Arturo Aliaga, asegura que quiere cumplir la sentencia. "Que nos dejen cumplirla", reclama. Admite que decir que iban a convocar un nuevo congreso pudo ser "imprudente" pero asegura que "no fue una convocatoria formal", ya que no llevaba fecha concreta, reglamento ni compromisarios. Aliaga insiste en que fue una decisión "política" para demostrar "a la sociedad y, por qué no, al poder judicial, nuestra voluntad de cumplir".

Llegados a este punto, van a pedir al juez que aclare todas las dudas que pueden derivarse del auto para, esta vez sí, "tomar una decisión que sea inembargable e incontestable, a ver si lo conseguimos", apunta. Asegura que no van a tomar ninguna decisión "hasta que la sentencia no sea firme" y reitera que no tienen intención de recurrirla y lamenta el "silencio" de los críticos en este sentido, que no han aclarado todavía si van a recurrir.

Aliaga recalca que el juez ha validado a la Ejecutiva actual. "Será esta Ejecutiva y no una de la Edad Media" la que tome las decisiones, con la intención de "devolver la normalidad al partido". Y pide a los críticos que dejen de judicializar y obstaculizar la actividad del PAR.

Una vez más, ha dejado claro que no piensa dimitir. "¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Porque lo pide un crítico? Yo he sido elegido ha sido elegido democráticamente, ha ganado unas primarias, un congreso y estoy en un gobierno con un acuerdo político". Y ha invitado a Xavier de Pedro, quien precisamente había pedido las medidas cautelares que el juez ha estimado solo en parte, que se presente al Congreso "con un proyecto para Aragón". "Así podrá derrotarme como le gustaría a él", ha sentenciado

Este viernes, Elena Allúe, la otra gran cara visible de los críticos, ha publicado en sus redes sociales que Aliaga "ya no tiene excusas para dimitir o ser expulsado".

El auto dictado este viernes señala que la Ejecutiva no debe convocar un nuevo congreso sino celebrar de nuevo la asamblea previa al mismo. Allí se debe aprobar un nuevo censo y un nuevo reglamento de organización, para poder votar de nuevo con los compromisarios resultantes. Es decir, sustituir los acuerdos que se declararon nulos en la sentencia del 30 de noviembre.

El juez no da la razón a los críticos, sin embargo, cuando piden que se suspenda a la Ejecutiva actual. Como la sentencia no es firme, dice el auto, se le privaría de su derecho a recurrir. Y le da potestad para convocar la asamblea, aunque advierte de que si los críticos recurren, podría haber cambios en la composición del censo o de los compromisarios según el reglamento.

