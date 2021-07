Aliaga en COPE: "Me siento traicionado y herido"

"Traicionado, herido... No se puede sacar toda esta cuestión estando en un hospital". Con esta contudencia ha respondido el líder del PAR, Arturo Aliaga, a las voces de su propio partido que se han alzado de forma polémica augurando la desaparición de su formacióny pidiendo el relevo generacional.

Ha descrito cómo vivió esos momentos: "Que llame un hijo llorando y que diga 'qué está pasando con papá' o que mi mujer, también llorando, me sugiriera dejarlo y abandonar. No se puede hacer ese daño psicológico a una familia cuando en mi familia entienden de mi dedicación. No se puede hacer y no se debe hacer. Yo no deseo que a ninguno de los hijos o parientes de esos señores les ocurra lo que ha ocurrido en mi familia y en mi caso. Esa herida, que no sé qué he hecho yo para merecer esas cuestiones".

También ha mandado un mensaje directo a Berta Zapater, diputada del PAR en Teruel: "El otro día la diputada esta de Teruel... ¡Qué casualidad! Hay una ejecutiva, no comenta nada delante de la misma y luego aparece en una foto, con un acuerdo con Ciudadanos... ¡Vamos a ver, señora! ¿Por qué no trae el debate al órgano, que es donde debe estar? Yo presente los acuerdos de Gobierno para entrar a formar parte del Ejecutivo a ese órgano, para aprobarlos por unanimidad...".

Aliaga no confirma si se presentará a la reelección por motivos de salud, aunque también ha adelantado que "si me aguantan las fuerzas... veremos a ver". Esa cita, por cierto, será el 23 y 24 de octubre.

