¿Cómo es la vida actualmente en el país que fue el epicentro original del coronavirus en el mundo? ¿Siguen tomando medidas de prevención? Y en Shangai, ¿cómo es ese día a día? En COPE Zaragoza lo hemos descubierto a través del testimonio de Álex Muñoz. Es zaragozano pero desde mayo del pasado 2019 vive y trabaja en Shangai. Nos ha contado cómo es actualmente el día a día en este país.

Reconoce que "con respecto a hacer un año, la única medida que tomo ahora, por orden del gobierno, es la de llevar mascarilla en el metro". Añade también que en Shangai "el resto del día a día es idéntico a cuando yo vine a vivir aquí". Matiza, no obstante, que esto es la ciudad en la que vive: "Si ya sales de aquí, en el resto del país hay más medidas que se aplican para evitar contagios o para que el virus vuelva a expandirse".

Le hemos preguntado por el rebrote y nos relataba que en este sentido, las autoridades chinas, no se andan con rodeos: "No se la juegan. Son muy brutales a la hora de atajar los rebrotes. Recientemente, hace dos semanas, hubo una en una ciudad llamada Qingdao. Si no me equivoco fueron 16 personas, que dieron negativo, pero inmediatamente cerraron la ciudad entera e hicieron pruebas a los 9 millones de personas que viven ahí para atajarlo".

SISTEMA DE CUARENTENA

Álex también nos ha contado que, en el caso de que quiera volver a España, la cuarentena posterior es exhaustiva y por distintos niveles: "Ahora te dejan volver. Antes no. Eso sí, antes de meterte en el avión de vuelta, el Gobierno chino te obliga a hacerte un test, y que sea negativo, tres días antes de embarcar. Después, una vez llegas, te hacen otro test y si da negativo te vas a un hotel del Gobierno donde estás una semana. Después te vuelven a hacer otro test que, si da negativo, te dan la opción de ir a casa. Y una vez en casa tienes que hacer la cuarentena, pero de verdad, porque te ponen un sensor en la puerta. Si la abres, viene la Policía. Por lo tanto, es una cuarentena real. Y si, tras otro test, da negativo, ya puedes salir de tu casa".

Estos y más testimonios son los que puedes escuchar en la entrevista que aparecer al principio de esta noticia. Además, puedes también volver a escucharlo en nuestra sección de audios. Un punto de vista diferente de un aragonés que vive su día a día en el epicentro de la pandemia, en China.

Síguenos en Twitter y Facebook