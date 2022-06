Alerta extrema de incendios en Aragón y otros asuntos de este viernes 17 de junio

Este viernes 17 de junio y mañana sábado están marcados por esa alerta roja por incendios que anunciaba el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. “Estamos viviendo una situación de peligrosidad extrema que no habíamos vivido hasta ahora” explicó el consejero y recomendó, además, minimizar al máximo cualquier tipo de actividad al aire libre como que se suspendan las actividades agrícolas, no circular por caminos con coches, con motos o no tirar colillas al suelo. Y es que el riesgo por incendios este sábado en Aragón se elevará al nivel rojo en prácticamente toda la comunidad. Mayte Pérez, consejera de presidencia pedía también responsabilidad a la ciudadanía y extremar las precauciones.

De hecho el incendio de Nonaspe, que se declaró ayer tarde, se acerca a las mil hectáreas afectadas con el viento como enemigo. Según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza, una persona ha tenido que ser evacuada al centro de salud de Maella con quemaduras en las manos. También han tenido que ser evacuados cinco adultos de una vivienda, todos ellos ilesos. Además debido al calor ha quedado aplazada la marcha cicloturista Quebrantahuesos, que estaba prevista para este sábado.

Por un lado el consejero de educación del gobierno de Argón, Felipe Faci , presenta una iniciativa para digitalizar los centros educativos sostenidos con fondos públicos y hoy Tradime, la asociación de transporte de mercancías por carreteras, organiza una jornada para presentar el estudio sobre enfermedades profesionales en el sector del transporte, desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid.

Y un último apunte, hoy se abre el Mercado Medieval de las Tres Culturas en Zaragoza, y en Calatayud se están celebrando Las Alfonsadas. Una gran recreación histórica, en la que, con todo lujo de detalles, se recuerda la conquista cristiana de Calatayud por el Rey Alfonso I “El Batallador” en el año 1120. El pregón lo leerá esta tarde a las 20,00h la actriz aragonesa, Laura Gómez-Lacueva.





