Alcampo: una gran labor de difusión y promoción del producto aragonés

Lo que ves, es. Así de claro y rotundo es uno de los lemas que tiene el Gobierno de Aragón a la hora de promocionar nuestra gastronomía. Y es que el proyecto 'Aragón Alimentos Nobles' inicia una nueva campaña que se presentó el pasado viernes 30 de septiembre y que ahora busca darle el espacio que se merece a nuestros productos en diferentes puntos de venta.

Una de las cadenas de distribución que se ha subido a este carro, por ejemplo, es Alcampo. Desde años está apostando por todo lo que se produce y por todo lo que se trabaja, en lo que a la alimentación se refiere, dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Tanto es así que, incluso, ha llegado a diferenciar y a acotar determinadas áreas de sus grandes superficies.

Es alguna de las cosas que nos ha explicado Pablo Jiménez, director del Alcampo de Utebo, que ha pasado este lunes por los micrófonos de COPE Zaragoza. Entre otros mensajes, nos ha exlpicado por ejemplo lo importante que es darse a conocer: "La promoción de los alimentos de Aragón resulta estratégica. Solamente en 2021 trabajamos con 400 proveedores de la Comunidad Autónoma".

Ha habido diferentes acciónes que han tenido una gran importancia. 'Aragón Ecológico', por ejemplo, tuvo su espacio en dicha cadena como también ha explicado Jiménez: "Acercar al cliente ecológico es importante. El valor añadido de este producto es importante. Nuestra alianza es importante para poner en valor lo que tenemos en el territorio y una manera de darlo a conocer a quienes se acercan a comprar".

LA CERCANÍA, FUNDAMENTAL

En esa línea, Pablo Jiménez también ha mostrado que, desde esta gran cadena, "contamos con empresas y productores que tienen una materia con un alto valor añadido" y que Alcampo "colabora cada año promocionando, pero también con también la presencia de los productos de Aragón en nuestro lineales durante todo el año".

¿Cómo se promociona Aragón en Alcampo?: "Hemos metido una nueva señalítica. Pretendemo seguir aumentando nuestro surtido y el número de productores con el que trabajamos. Nos ponemos a disposión de los proveedores que quieran trabajar con nosotros a través de diferentes acciones, como la que recientemente hicimos en la Cámara de Comercio".

Para terminar, el máximo responsable de esta gran superficie en el municipio utebano, nos dejaba una última reflexión: "Los productos aragoneses tienen su espacio en el Alcampo de Utebo. Lo que no se conoce no se puede valorar y, por lo tanto, no se puede comprar. De ahí que nuestra labor sea importante a la hora de dar a conocer a todos dichos productos".

