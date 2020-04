El alcalde de Zaragoza no subirá impuestos e impulsará proyectos pendientes en la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado su primer pleno telemático por la crisis del Coronavirus, con parte de los concejales siguiéndolo desde sus casas. Un pleno en el que el alcalde Jorge Azcón ha anunciado que apuestan por acelerar los proyectos de inversión en la ciudad para hacer frente a la caída de ingresos sin necesidad de subir los impuestos.

Ya trabajan, ha dicho, para pedir fondos de otras administraciones, no sólo de Gobierno de España, también fondos de la Unión Europea. Y en la ciudad "queremos incrementar los ingresos del ayuntamiento acelerando proyectos de inversión en los que veníamos trabajando, y que esperamos que signifiquen ingresos extra para el ayuntamiento", ha indicado el alcalde.

La portavoz socialista, Lola Ranera, le ha pedido que haga un nuevo presupuesto adaptado a la realidad. Presupuesto COVID 19, lo ha llamado. Piden más bonificaciones a las pymes y autónomos afectados, y proponía captar más deuda. "Si no nos endeudamos, alcalde, debemos decir la verdad a los zaragozanos. Y la verdad es que no podrán existir políticas de recuperación en esta ciudad, ni planes de recuperación ni de ayudas", ha explicado Ranera.

En la misma línea se ha pronunciado Podemos, que también ha pedido que la exención de impuestos y tasas no sea igual para todos. El portavoz, Fernando Rivarés, ha insistido en que "no se puede eximir de igual manera a quienes están sufriendo las consecuencias del Coronavirus de los que no. No se puede tratar igual a los desiguales. Proponemos Bonos Vacuna".

Siguiendo con las propuestas, el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, defiende que el Ayuntamiento actué "como una red de protección para los más vulnerables" con "más inversión social. Y para ello hay que aplicar una fiscalidad progresiva, y al tiempo aflojar el cinturón a pymes y autónomos, con bonificaciones y exenciones, y agilizando pagos".

El alcalde ha pedido prudencia en las propuestas. Y ha contestado a los grupos de la izquierda "que las soluciones no van a pasar por subir los impuestos". Aunque no descarta que el Ayuntamiento tenga que acudir, "como todas las administraciones, a incrementar el endeudamiento". Jorge Azcón ha cifrado entre 53.000.000 y 64.000.000 de euros la caída de ingresos por esta crisis sanitaria -debido fundamentalmente a la caída de ingresos por la venta de billetes en el transporte público-.

Por su parte, Vox ha insistido en su repetida propuesta de unificar estructuras y eliminar otras. Creen que ahora es más urgente que nunca. El portavoz, Julio Calvo, también se ha referido a la polémica de los test por la recomendación de la DGA de que los ayuntamiento no realicen pruebas.

"El Gobierno de Aragón ha tomado una decisión arbitraria y está negando a los ciudadanos un derecho que considero inalienable: el de velar por su propia salud. No le voy a pedir que desobedezca esta orden de Lambán, porque no quiero pasar por irresponsable, pero sí le quiero pedir que hable con él y trate de convencerle que el cese de la persona que le ha dado ese consejo es más sensato que el seguirlo", ha añadido.

ADHESIÓN AL DOCUMENTO DE LA FEMP

En este pleno la corporación municipal ha aprobado adherirse a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias ante esta crisis sanitaria. El documento hace hincapié en poner como eje central la salud de las personas, especialmente las más vulnerables. Y piden hacer uso del superávit de 2019, flexibilizar las reglas de gasto y de estabilidad presupuestaria.

Además, el alcalde, Jorge Azcón, ha dado cuenta de todas las medidas e iniciativas puestas hasta la fecha en Zaragoza para hacer frente a la crisis del coronavirus. Una vez más, ha destacado que la ciudad ha sido previsora y se ha adelantado a los acontecimientos, con medidas como la desinfección de autobuses o el cierre de los centros de mayores, cuando en el resto de España todavía no se había hecho nada.

Azcón ha destacado el especial esfuerzo que están haciendo en la atención social, donde el gasto se ha incrementado un 134%. Asegura que no se va a dejar de tramitar ninguna ayuda de Urgencia.

Síguenos también en Twitter y Facebook