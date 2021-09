El alcalde de Zaragoza pide unidad de criterio a la hora de decidir sobre las fiestas del Pilar

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no ha querido entrar en polémica a un día de que se celebre la esperada reunión del Consejo Local de Aragón, donde se decidirá si hay fiestas del Pilar y otros festejos populares a partir de octubre. En su primera aparición en público tras las vacaciones, Azcón ha pedido colaboración y diálogo al Gobierno de Aragón para decidir qué va a pasar con las fiestas del Pilar. Y ha evitado opinar sobre las declaraciones de Javier Lambán, que estos días ha dicho que no pasa nada si no hay Fiestas del Pilar.

“La decisión tiene que ser compartida. Tiene que haber cooperación entre los implicados. No me gusta la polémica. No creo que sea la forma de resolver algo tan importante, como las fiestas del Pilar”, ha indicado el alcalde.

Está claro que tienen que ser unos Pilares con cambios, ha dicho. Y pedía unidad de criterio en todas las comunidades para la celebración de festejos populares. “Tiene que haber un criterio único para no generar situaciones difíciles de entender y de explicar”, añadía Azcón.

“Lo más importante es que la solución se tome con diálogo, con colaboración y cooperación con el Gobierno de Aragón. Nos jugamos mucho. Le importa muchísimo a los zaragozanos qué ocurra con las fiestas del Pilar o con los actos que se puedan celebrar. Tiene que haber unidad de criterio y que nos fijemos qué va a pasar en Valencia, Murcia o Valladolidad”, insistía.

MAYTE PÉREZ: “NO PODEMOS PIFIARLA EN EL ÚLTIMO MOMENTO”

El Gobierno de Aragón, por su parte, ha vuelto a insistir en que la decisión que se tome mañana en relación a las fiestas del Pilar solo tendrá un fin: preservar la salud de los ciudadanos. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha hecho hoy un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. “No podemos pifiarla en el último momento", ha dicho. Y ha pedido que no se tome como ejemplo Valencia. “No hay ambiente festivo, ni fallas. No hay celebración de fiestas. Hay toque de queda”, explicaba Pérez.

Por su parte, el líder de Ciudadanos Daniel Pérez Calvo, cree que hay que actuar en consecuencia con la situación epidemiológica que tenemos. Y, si los datos lo permiten, tratar de organizar lo más parecido a unas fiestas del Pilar convencionales desde la responsabilidad y la sensatez.

En declaraciones a COPE, Pérez Calvo, ha dicho que es partidario de aprovechar ese 70% de población que ya está vacunada con la pauta completa para organizar las fiestas, preservando en todo momento la salud de los ciudadanos a través de medidas como el control de aforos. “Hay que abrir la mano en la medida en la que la vacunación lo permite” e “ir recuperando derechos y libertades”. “No deberíamos tirar la toalla y decir que suspenden las fiestas”, ha indicado Daniel Pérez.

BOTELLONES

Haya o no fiestas, el fenómenos del botellón preocupa a ciudades grandes y pequeñas, y más cuando se acercan fechas tan señaladas como pueden ser los Pilares. Afortunadamente, este verano en la ciudad no se han visto imágenes como las de Barcelona, Sevilla u otras ciudades.

El alcalde cree que en Zaragoza las cosas se están haciendo bien. “Ha habido un control de las distintas policías que supervisan los botellones que ha sido más efectiva que en otra ciudades. Y espero que en Zaragoza sigamos siendo ejemplo de buenas prácticas, y no de las malas prácticas que hemos visto en otras ciudades”, ha señalado el edil.

