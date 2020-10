Alcaine, un pequeño municipio de Teruel donde todavía no se ha producido ningún contagio

Como ocurre en los cómics de Asterix y Obelix, hay una pequeña localidad de apenas 60 habitantes en la provincia de Teruel llamada Alcaine,que ha conseguido hasta el momento sobrevivir, en este caso no a la invasión de los romanos, sino a la propagación del virus. Y es que desde que comenzara la pandemia en este municipio situado en las Cuencas mineras a un centenar de kilómetros de Teruel capital, no se ha registrado ningún caso positivo entre sus vecinos.

Según ha explicado en COPE su alcalde, Juan Ignacio Val Lacosta, el secreto es “la responsabilidad de quienes viven allí y de quienes les visitan”. Y que parece que están más concienciados sobre lo que está en juego los vecinos de los pequeños pueblos en comparación con quienes viven en las grandes ciudades.

Ven con preocupación lo que está pasando, conscientes de lo afortunados que son por no haber tenido que lamentar hasta ahora ningún caso positivo entre sus habitantes. El alcalde de Alcaine cree que no hay necesidad de aplicar medidas como el toque de queda al haberse suprimido el ocio nocturno y no cree que las restricciones que implica el pase al nivel 3 de alerta a partir del lunes, les vayan a afectar demasiado al tratarse de una población tan pequeña donde “la vida es muy tranquila” entre sus cerca de 60 vecinos, la mayor parte de ellos jubilados.

