Alarmente subida de contagios de coronavirus en Aragón con casi 700 nuevos casos en 24 horas.

Según los datos que publica diariamente y de forma provisional el Gobierno de Aragón, en las últimas 24 horas se han registrado casi 700 nuevos casos de coronavirus en nuestra comunidad. Concretamente 692 nuevos casos que son 253 más que los notificados ayer. Además hay que lamentar 4 fallecidos. Por ahora no hay confinamiento pero dese el gobierno apelan ya al confinamiento voluntario, Maite Perez consejera de presidencia pedía que “aquellas personas que hayan estado relacionadas con un círculo más amplio durante las Navidades guarden un autoconfinamiento individual”.

En cualquier caso, hoy se espera que llegue la vacunad de Moderna al Hospital Clinico Lozano Blesa de Zaragoza en torno a las 2 de la tarde. Está previsto que a finales de esta semana se haya vacunado al 90% de los usuarios y trabajadores de las residencias, según nos contó en COPE, Luís Gascón, jefe de servicio y promoción de la salud del gobierno de Aragón. Gascón además se quejaba de la escasez de vacunas que tiene el gobierno de Aragón, aunque dice siguen con el plan previsto y la segunda dosis empezará a administrarse la semana que viene.

La intención del Gobierno es la de comenzar a vacunar después a los sanitarios. Ciudadanos ha solicitado la comparecencia en las Cortes de la consejera de Sanidad Sira Repollés en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones que se va a celebrar el próximo 27 de enero, para que explique cómo está yendo este proceso de vacunación.

EL ALCALDE DE ZARAGOZA, JORGE AZCÓN, POSITIVO EN CORONAVIRUS

El alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ha dado positivio en coronavirus. Él mismo lo comunicaba a través de su cuenta de Twitter “Os cuento que he dado positivo por coronavirus. Esta tarde me han confirmado el resultado de la PCR y voy a permanecer confinado con mi familia durante 10 días. Estoy bien y sin síntomas. Y ya me conocéis: seguiré trabajando desde casa como siempre para que Zaragoza no se pare”.

El presidente del gobierno de Aragón, Javier lamban , tambien a través de twitter le deseaba una rápida curación y con su habitual humor le decía:”Querido @Jorge_Azcon no te imagino diez días encerrado en casa. Paciencia, rápida curación y un fuerte abrazo”. Está claro que entre ellos y a pesar de todo, hay buena sintonía.

