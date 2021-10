El agravio comparativo que silencia a las salas de concierto

¿Qué ocurre con las salas de concierto? Ahora mismo están 'silenciadas'. No en el sentido literal, pero casi... Con el aforo al 50% en el interior de los locales y la obligatoriedad de tener que estar sentados para presenciar este tipo de espectáculo, hacen que ese aforo real acabe siendo, para estos establecimientos, del 25%.

Los profesionales del sector miran las flexibilizaciones que se han ido produciendo paulatinamente a su alrededor y califican de "agravio comparativo" la situación. Mientras ellos siguen con las manos atadas, en otros sectores como la hostelería o el ocio nocturno (muchas veces estrechamente ligado con estas salas) ya han vuelto a dar pequeños pasos.

Este lunes hemos hablado con Chema Fernández. Es el responsable de Antípodas Producciones y el presidente de la Asociación de Promotores de Zaragoza. Asegura que ahora son algunos "suicidas" los que siguen adelante con su actividad pero que "apenas están metiendo a 35 por concierto, pero eso es ridículo...".

Fernández ha puesto el ejemplo de La Casa del Loco: "La casa del loco tiene un aforo para conciertos de 450 personas, y ahora puede vender unas 80. Una sala como La Lata de Bombillas, para 90 personas, vende unas 30. Es imposible conseguir una rentaibildad real, lo hacemos por puras ganas".

Dentro de ese agravio comparativo, también ha recordado que ahora hay "situaciones surrealistas" y ha explicado que "en un partido de basket es un 80% y si es un cocncierto es el 50%". Reconoce que iniciativas como la del Jardín de Invierno "estuvieron muy bien en el verano" pero que "ahora estamos en otro momento" pese a que esa iniciativa haya que conservarla.

ESPERAR HASTA DESPUÉS DEL PILAR

Han expuesto la situación su situación al Gobierno de Aragón, tanto al Departamento de Cultura como al de Sanidad, a sabiendas que es este último el que ahora mismo tiene la última palabra si hablamos, principalmente, del tema aforos.

Fernández, en este sentido, ha asegurado: "Se nos ha dicho con claridad que tenemos toda la razón. Ellos son conscientes de que están provocando un agravio comparativo, pero tienen miedo de que pase algo en el Pilar y no van a abrir la mano hasta que pase. Socialmente puede ser comprensible, pero el problema es doble: Por qué tenemos que pagar nosotros y solo nosotros esa culpa; Y quién dice que esos contagios se va a producir en nuestros locales. Debemos hablar de ciencia y no de política.

Una situación que sigue estancada por el momento y que está afectando a muchos promotores, dueños de salas y profesionales de este sector musical. Otros, sin embargo, no han corrido la 'suerte' de vivir con esta preocupación porque se han quedado por el camino y, finalmente, han tenido que bajar la persiana de sus locales de forma definitiva.

