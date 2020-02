Agotadas las tarjetas multiviaje de bus y tranvia

Agotadas las tarjetas multiviaje de bus y tranvía por falta de stock. La empresa concesionaria Avanza no puede abastecer a los puntos de venta con nuevas tarjetas. Según la empresa, esta incidencia se debe a la tardanza en la llegada de un pedido de tarjetas. La alternativa es adquirir una tarjeta Lazo de transporte interurbano que también puede recargarse, al igual que la tarjeta ciudadana, para viajar en autobus o tranvía dentro de la capital aragonesa.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, insta a Avanza a que solucione este problema cuanto antes. "Quiero creer que es una cuestion de gestión y que probablemente, no habrán hecho una buena previsión. Deben hacer acopio de esas tarjetas de forma inminente, hay que solucionarlo. Es un problema de gestión en el día a día, no puede ser que los zaragozanos vayan a comprar una tarjeta de transporte y no haya tarjetas. La empresa concesionaria deberá solucionarlo de la forma más rápida posible", comentaba el alcalde.

Sin tarjetas en el día de subida de precios en el transporte público

Precisamente las tarjetas se han agotado para su venta en el día en el que suben las tarifas de bus y tranvía. Los usuarios que opten por comprar un billete sencillo deberán pagar desde hoy 5 céntimos más, ascendiendo así su precio a 1'40 euros. Mientras, el precio del trayecto con tarjeta multiviaje sube dos céntimos. Además, se congelan los abonos trimestrales y anuales. Lo que sí baja es el precio del bono mensual, en casi un 7%, pasando a costar 40 euros.

"Casualmente las tarjetas que permitían que esa subida de precios fuera menor, no están disponibles. La medida de subida de precios en el transporte público ha sido acogida con desagrado", aseguraba desde la oposición Alfonso Gómez del PSOE.

