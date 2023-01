Admitido a trámite el recurso contra la sentencia que anuló el congreso del PAR

El juez ha admitido a trámite el recurso que presentaron el lunes 18 de los 25 miembros de la Ejecutiva contra la sentencia que anuló el congreso del que salió elegido Arturo Aliaga. La noticia llega apenas unas horas antes de que se reúna esa Ejecutiva en la que todos van a tratar de exhibir sus fuerzas en un ambiente muy complicado.

La Ejecutiva está convocada precisamente para debatir si el partido recurre o no la sentencia. Como el plazo para hacerlo acababa el lunes, una parte de esa Ejecutiva dio el paso por su cuenta, en contra de la opinión del presidente Arturo Aliaga. El juez lo ha admitido y, para quienes lo propiciaron, es señal de que se hizo lo que había que hacer, como explica uno de ellos, Clemente Sánchez Garnica: “cuando las cosas se hacen bien y formalmente, se cumplen los requisitos de impugnación de un recurso, pues el juzgado, obviamente, analizando los pros y los contras ha decidido lo que ha decidido” y termina aclarando: “Esto significa que los que avalamos la presentación de ese recurso formalmente estamos legitimados para hacerlo”.

El recurso lo presentó Alberto Izquierdo, como secretario general, y le ha costado el puesto. Ha sido cesado como vicepresidente de la Diputación de Teruel, a petición de Aliaga. 50 alcaldes de la provincia han mostrado su apoyo a Izquierdo, creen que es una venganza del presidente. Pero el sector oficialista también exhibe su fuerza: los 80 miembros del PAR de Zaragoza y Huesca han elaborado un documento expresando su apoyo a Aliaga y piden retirar ese recurso. La decisión se tomará esta tarde, pero Sánchez Garnica explica: “Si se ratifica la presentación seguirá y si no se ratifica y la mayoría de la ejecutiva decide que no hay que seguir con el recurso pues se retirará. Pero si no hubiéramos presentado el recurso en tiempo y forma el 16 de enero, no tendríamos ahora la posibilidad de debatir sobre eso”.



Síguenos en Facebook y Twitter