Se adelanta al 5 de abril la vacunación de 61 a 65 años en Aragón

Se adelanta la fecha para comenzar la campaña de vacunación en Aragón en el grupo de edad de 61 a 65 años.

Será finalmente a partir del 5 de abril y no el 12 como había confirmado en un primer momento la consejera de sanidad, Sira Repollés, en las Cortes de Aragón.





La vacunación con Astrazeneca marcha a buen ritmo con 18.000 dosis esta semana. Eso permitirá vacunar durante esta semana con la primera dosis a la mayor parte de los profesionales esenciales y comenzar por tanto, a partir del 5 de abril con el primer grupo de edad que puede recibir estas dosis: el de 61 a 65 años. Se comenzará con los nacidos en 1956 y se irá abarcando todo este tramo de mayor a menor edad.





DUDAS SOBRE LA VACUNACIÓN





Ante la inminente vacunación por grupos de edad surgen varias dudas al respecto. Una de ellas es cómo se debe coger cita para vacunarse. En los próximos días se informará de la disponibilidad del sistema de autocita para que los usuarios puedan concertar día y hora de vacunación en la web saludinforma.es. Los usuarios que puedan vacunarse tendrán habilitada una pestaña en su portal de paciente. Si no aparece esa pestaña, es que el grupo de edad de ese usuario no está abierto todavía para recibir la vacuna.





Otra duda es si la vacunación es obligatoria. Como el jefe de del grupo de vacunación, Luis Gascón, avanzó en COPE, no se puede obligar a ningún usuario a vacunarse. Una vez abierta la vacunación por grupos de edad, no se agendará ninguna cita para la vacunación de forma automática. Siempre será el paciente quien lo elija libremente.





La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado además, que no habrá vacunación durante la Semana Santa porque "no hay dosis suficientes". Las dosis disponibles esta semana se terminarán el miércoles por la tarde y por tanto, ya no se retomará el proceso hasta que no llegue una nueva tanda de vacunas el lunes 5 de abril.

