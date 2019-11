La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón que celebra este año su 60 aniversario, debatirá sobre las ciudades del futuro y las personas durante su décima Convención. La cita será el 28 de noviembre en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza, a partir de las 10.45 horas. Esta jornada, que congrega a los directivos más relevantes de todo el país, se celebrará bajo el lema 'Las ciudades y las personas en el centro de todo'. El título elegido supone una continuación a la edición anterior --'Las personas en el centro de todo'-- y se le dará continuidad con la convención del próximo año, que se centrará en 'El mundo rural y las personas en el centro de todo'.

La apertura de la Convención correrá a cargo del presidente de ADEA, Salvador Arenere, y del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Tras ellos, arrancarán varias conferencias, con el presidente de Volkswagen Audi Zaragoza y Teruel, Míchel Castillo, y la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (ARAME), María Jesús Lorente, como encargados de presentarlas. La charla inaugural, a las 11.30 horas, correrá a cargo del Audi Managing Director, José Miguel Aparicio, y, tras él, será el turno de la conferencia del economista José Carlos Díez, de 12.00 a 12.30 horas.

Por la tarde, el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, será el encargado de presentar una de las conferencias de clausura, pronunciada por Carmen Becerril, presidenta de OMEL/OMI, de 18.30 a 18.55 horas. la directora general de la CARTV, Teresa Azcona, presentará la conferencia del director del MIT Senseable City Lab (Massachusetts Institute of Technology), Carlo F. Ratti, de 18.55 a 19.20 horas.

Después, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, concluirá la convención de directivos acompañado por el ya citado presidente de ADEA, Salvador Arenere, que detallará las conclusiones de las jornadas.

La décima Convención de la Asociación de Directivos y Ejecutivos concluirá con la entrega de los Premios ADEA, unos galardones que reconocen la labor de los profesionales cuya tarea y responsabilidad se desarrolla en una empresa aragonesa. Las once categorías de los galardones son 'Gestión del Talento', 'Gestión Comercial-Marketing', 'Promoción Exterior', 'Desarrollo Logístico', 'Emprendedor', 'Innovación', 'Labor Social', 'Directivo de Huesca', 'Directivo de Teruel', 'Trayectoria' y 'Directivo de Aragón'. El acto será de 19.30 a 20.30 horas y estará conducido por la presentadora del programa de Aragón TV 'Buenos días, Aragón', Carolina González.

En este encuentro, ADEA continuará organizando el 'Espacio Jóvenes', que este año contará con las experiencias del técnico de Recursos Humanos y Desarrollo Corporativo en ITAINNOVA, Francisco Rojas; el abogado, socio Ecix Group y especialista en Governance, Risk & Compliance, Luis Ena, y el director general de INYCOM, José Luis Latorre. Este espacio, de 9.00 a 10.30 horas, estará coordinado por el director de Yolmence y vicepresidente de la Asociación de Empresarios, Fernando Rodrigo.

Además, por segunda vez se organizará también el 'ADEA City Tech Room', a partir de las 9.15 horas, un lugar destinado a mostrar, a través de 'demos' y exposiciones interactivas, diferentes proyectos tecnológicos de la mano de empresas del sector, con el objeto de acercar los diferentes proyectos relacionados con las ciudades del futuro, a los asistentes de la Convención.

Este año participarán en el Tech Room empresas como Endesa, Acciona, Volkswagen Audi Zaragoza, INYCOM, ACG Drone, SYDER Comercializadora Eléctrica, DeuSens, HMY, ITAINNOVA, Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, BGL Ingeniería Audiovisual, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, Mobility City e Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

Durante las jornadas de este año se analizarán, a través de varias conferencias y mesas de debate, diferentes aspectos relacionados con las ciudades del futuro, con varias conferencias de apertura y de clausura, que tratarán temas como la movilidad, sostenibilidad, Smart Cities, tecnología y aspectos jurídicos, de la mano de ponentes expertos a nivel nacional e internacional.

Así habrá tres mesas-coloquio. La primera mesa sobre 'Movilidad y accesibilidad (Smart Cities y Tecnología)', que contará con el abogado y socio director del Departamento de Derecho de las Tecnologías de la Información y de la Propiedad Intelectual de Osborne Clarke España, Rafael García del Poyo; el presidente del Centro para la Economía del Transporte y Gestión de Infraestructuras de IE University, Julio Gómez-Pomar; el fundador y director de Robonity, Ramón González; el main Board Director of Broadway Malyan, Jorge Ponce Dawson, y el CEO Energía en Acciona, Rafael Mateo. Moderará la responsable de Comunicación, Marketing y Compras de Alejandro Moda y JD de ADEA, Vanessa Til.

Participarán en la segunda mesa, con el tema 'Nuevos vehículos', el head of Materials and systems department of CTAG - Automotive Technology Centre of Galicia, Alberto Tielas; el director de Operaciones en Zeleros, Luis Navarro; el coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Groupe PSA España y Portugal, José Antonio León Capitán. Estará moderada por el director de Comunicación, Patrocinio y Relaciones Institucionales en Grupo ÁGORA y vicepresidente primero de ADEA, Enrique Torguet.

La tercera mesa abordará la 'Sostenibilidad' y contará con la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira; la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Intu Spain, Mónica Chao; la directora de Movilidad Eléctrica de Endesa, Elena Bernárdez Llorente; el director accesibilidad universal e innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández Galán, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Pilar Molinero. Estará moderada por el director general Medios regionales en Henneo y vicepresidente de ADEA, José Andrés Nalda.

El director de Marketing y Comunicación Corporativa de Industrias Relax y JD de ADEA, Pedro Orúe, y la responsable del área civil y procesal de A&P Abogados y vicepresidenta de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, Gemma Español, serán los conductores de la X Convención ADEA.

