La actriz zaragozana Luisa Gavasa, Premio de Honor del cine aragonés

La película "Planeta 5000", dirigida por Carlos Val, se ha alzado con el premio al mejor largometraje en la novena edición de los Premios Simón del cine aragonés mientras que Nata Moreno se ha llevado el de mejor Dirección por su trabajo en torno al violinista libanés Ara Malikian "Una vida entre las cuerdas".

José Ángel Delgado y Carlos Val. / PREMIOS SIMONIsabel Aparicio

Bajo el lema "Cine aragonés, denominación de origen" anoche se celebró en el Auditorio de Zaragoza la gala de entrega de premios en la que la actriz Luisa Gavasa recogió el Simón de Honor en reconocimiento a su gran trayectoria profesional. En la sección de documentales el premio fue para "Aute Retrato", de Gaizka Urresti, y el de cortometraje para "Gastos incluidos", de Javier Macipe. Alfonso Desentre y Carmen Barrantes se alzaron con la estatuilla como mejor actor y actriz por sus trabajos en "Intimidad" y "Cardelinas", respectivamente.

Carla Pérez de Albéniz obtuvo el premio de Dirección de Producción por "Mientras dure la guerra"; Beltrán García Valiente y Adrián Barcelona el de fotografía en "The Rise of the Synths", película que le ha ha valido a Iván Castell el reconocimiento del Montaje, y el mejor Guión fue el de Javier Macipe por "Gastos Incluidos". La Banda Sonora Original fue para "La Ronda de Boltaña" en "Mermelada de moras"; Ana Bruned logró el de Maquillaje y Peluquería, Ana Sanagustín el de Vestuario y Pablo Lagartos el de Dirección de Arte en "Leonardo muere".

Como mejores Efectos especiales se llevó el galardón Juan Remacha por su trabajo en "Ofra & Khalil"; Vicente Bordonaba y Steve Miller el de Sonido en "Planeta 5000" y Mónica Callejo Aranda por "Esta no soy yo (Autorretrato de una anoréxica)" logró el de Contribución Social.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.