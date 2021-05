El abogado que ha hecho justicia con Policía Nacional y Guardia Civil y que ha sido amenazado de muerte

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tomó la decisión gracias a un abogado zaragozano, Marco Navarro. ¿Cuál, te estarás preguntando? Pues que la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma consiguió recibir la vacuna contra el coronavirus este pasado lunes. Algo que le ha costado amenazas a través de las redes sociales.

Navarro ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Zaragoza: "La verdad que he tenido unos días bastante malos porque familia e hijos pequeños. Las recibí porque el presidente Lambán hizo un tuit diciendo que lo que había ocurrido en Cataluña, que era incomprensiible. En buena hora se me ocurrió responder y a partir de ese momento fue cuando se empezaron a suceder las amenazas".

Gravísimas amenazas que está sufriendo nuestro Abogado Marco Navarro @Marconav1981.



Nuestra máxima condena, toda nuestra solidaridad y cariño.??



Todo por hacer su trabajo de forma encomiable y conseguir un Auto del TSJC que obliga al @govern de #Cataluña a vacunar a CNP y GC. pic.twitter.com/x3LTZPMNbg — JUPOL (@JupolNacional) April 29, 2021





Confiesa que la amenaza que "más me preocupó es la que decía que me merecía un tiro en la nuca, que iban a ir a por mi... Lo puse en conocimiento de la Policía para que se investigue. De momento me han dicho que está en ello la Brigada de Delitos Tecnológicos".

De la misma manera, no se quedó parado y, conocedor de sus derecho, asegura que "denuncié esa cuenta en Twitter pero esta Red Social me dijo que no incumplía las normas... Pese a que era un delito de amenazas gravísimo".

"Siento miedo y además, voy por la calle llevando a niños al colegio, y si veo a alguien corriendo me pongo alerta... Estoy en un bar y me gusta ponerme mirando a la puerta y no de espaldas. Te crea desasosiego. Estoy acostumbrado... Pero no te llegas a acostumbrar. Yo al final solamente hago el trabajo que me encargan mis clientes".

SATISFACCIÓN

Eso sí, asegura que la situación que le toca vivir compensa con el resultado de lo que ha conseguido: "La verdad que me alegro que el Gobierno de Cataluña acatase de inmediato el auto judicial. Más rápido no lo han podido hacer... No pienso dejar de representar, de ninguna manera, al sindicato mayoritario de la Policía. Es mi trabajo, me gusta y si es el peaje que tengo que pagar, pues lo hago encantado". Y sentencia: "Una amenaza así no puede salir gratis. Si le localizan procederán a su detención y nos tendremos que ver en el juzgado de instrucción".

