80.000 aragoneses retroceden a fase 2: ¿Cómo lo están viviendo?

Continúan incrementándose el número de contagios vinculados a los brotes de las explotaciones agrarias que comenzaron en Zaidín y que se han ido extendiendo por las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y Bajo Aragón – Caspe. La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas, jóvenes y trabajan en explotaciones frutícolas de la zona. Aunque algunos contagios se han extendido entre contactos y familiares de los temporeros, el foco parece estar controlado según afirman desde Sanidad.

La DGA considera que, si la situación no empeora, no será necesario que estas comarcas regresen al estado de alarma. Tampoco se contempla a día de hoy que Aragón pueda retroceder en bloque a la fase 2 la proxima semana.



¿CÓMO ESTÁN VIVIENDO LOS VECINOS AFECTADOS EL RETROCESO A FASE DOS?

En Zaidín, punto cero del brote muestran su malestar ante la dimensión de la noticia. En localidades cercanas, como Altorricón, han registrado tres positivos. Nos lo ha contado en COPE un vecino de esta localidad, Héctor Castro: "No son casos graves y las personas afectadas están confinadas en sus propias casas. Esperamos que se recuperen pronto y no se extiendan más los contagios. A raíz de esto, no se van a abrir las piscinas de la localidad".

Muchos municipios han optado por posponer la apertura de sus piscinas porque no pueden asumir las medidas de desinfección que impone Sanidad. Mientras, Fraga ha abierto el pabellón del Sotet como albergue para aislar a los temporeros. Para poder atenderlo, el Ayuntamiento de Fraga ha destinado una partida urgente de 150.000 euros a Cruz Roja.

VIAJAR: ¿SÍ O NO?

Ante esta situación, lo que se preguntan muchos vecinos de las comarcas que han regresado a fase dos es qué se puede y qué no se puede hacer. Es el caso de María Sánchez, una profesora del Instituto Bajo Cinca, que sigue acudiendo a trabajar para la realización de pruebas de Grado Medio.. Como ella mucha gente no tiene claro si se pueden desplazar.

"¿Qué tenemos que hacer? ¿Viajamos o no viajamos? Mucha gente tenía previsto irse un finde semana de viaje con su familia o su pareja. ¿Estamos poniendo en riesgo la vida de las personas con las que vamos a estar o no? No lo sabemos. Realmente no hay una normativa específica que nos diga que no nos movamos de casa", cuenta María Sánchez a los compañeros de COPE Alto Aragón.

En Fraga, de momento, la circulación de vehículos es intensa y la ocupación de terrazas, también. En estos momentos todavía no se están realizando controles de tráfico, pero el Gobierno de Aragón ha vuelto a recomendar que no se salga de las localidades afectada ni se viaje a ellas, al no ser que sea por un motivo de fuerza mayor. Además, en estos territorios, hay vigentes otras medidas de la fase 2 como que no se permiten reuniones de más de 15 personas.

