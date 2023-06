7.000 aragoneses padecen algún tipo de trastorno de conducta alimentaria

Este viernes, 2 de junio, se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria, los conocidos como TCA. En Aragón, hay en torno a 7.000 personas afectadas, mil más que antes de la pandemia.

La presidenta de TCA Aragón, Consuelo Alcalá, asegura que el trastorno más común entre los menores es la anorexia nerviosa “con niños y niñas de 10 y 12 años”. En los adultos, cada vez se da más el trastorno por atracón.

Aunque son enfermedades graves, con un tratamiento especializado se pueden curar. En Europa, la media de psicólogos clínicos por 100.000 habitantes es de 18 profesionales, mientras que en España está en 6 especialistas y Aragón está por debajo, con 5,5.

Los afectados recogen firmas este viernes en la plaza de España de Zaragoza, a las 19,00 horas, para pedir más medios. En el área infanto juvenil reclaman un hospital de día más psicólogos. “Hay una psicóloga en Consultas Externas para atender a todos los pacientes, pueden pasar 2 meses hasta que los ve”, lamenta Alcalá.

En adultos, la situación es aún peor. “Hay 4 meses de espera para una revisión de Psiquiatría o para un ingreso, teniendo en cuenta que son casos graves”, denuncia. Entretanto, los pacientes pasan por un hospital de día o, en los casos más graves, los ingresan en Psiquiatría, que no es sitio para ellos, o Medicina Interna”, lamenta.

“Hay una psicóloga que está viendo a los pacientes cada 4 meses, cuando lo normal cuando estás en tatamiento es hacerlo una vez a la semana o, si estás muy avanzado, cada 15 días”, destaca Alcalá, quien señala que en algunas unidades ni siquiera hay nutricionista, una figura básica para este tipo de pacientes.

ENFERMEDAD MENTAL GRAVE

El Trastorno de Conducta Alimentaria es una enfermedad mental y, detrás de cada caso, hay una mochila personal, incluidas historias de abuso o acoso, aunque cada paciente es un mundo. El tiempo medio de recuperación son 5 años, pero en algunos casos superan los 7 años hasta que reciben el alta médica.

El trastorno en sí es la punta del iceberg. “Es un 10%, hay otro 90% debajo, con problemas de autoestima y una autoexigencia personal muy alta”, señala la presidenta de TCA Aragón.

Las redes sociales han empeorado la situación, sobre todo en el caso de los pacientes más jóvenes. “Ven vidas y cuerpos perfectos, son chiquillos que no saben que eso no es real, no tienen ese filtro”, lamenta Alcalá. En este sentido, señala los estudios que apuntan a la peligrosidad de redes como Tik Tok. “Es la más peligrosa porque si buscan una dieta, los algoritmos les ofrecen dietas todo el tiempo”, señala.

La detección de los TCA no es fácil. “La enfermedad se esconde, ya se encarga de que los familiares no lo sepamos”, se entristece esta madre, que descubrió que su hija padecía un TCA después de que se desmayara en un concierto. “Le hicieron análisis porque no remontaba y vieron una falta de potasio, entonces nos hablaron de un posible trastorno”, recuerda. A pesar de ello, existen señales de alarma como “una mala relación con la comida, ir al baño justo después de comer o ponerse hacer ejercicio sin control”.

Con motivo del Día Mundial de Acción por los TCA, este viernes se iluminan de morado la fachada del Palacio de La Aljafería y las fuentes del Parque Grande, Plaza España y la Plaza del Pilar.

