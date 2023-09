250 deportistas nacionales se darán cita en el IX Descenso Popular 'Amigos del Ebro'

La XI edición del Descenso Popular Amigos del Ebro integra la prueba competitiva de paddle surf de larga distancia II SUP RACE. El próximo domingo 10 de septiembre se celebrará este descenso que comenzará a las 11:00 de la mañana y recorrerá 10 kilómetros por el tramo urbano del Ebro. Empezando su recorrido en el puente de la autovía A2 pasando por lugares emblemáticos de la ciudad como el Pabellón Puente, la Torre del Agua, la Pasarela del voluntariado, el Puente de Piedra o la Basílica del Pilar para terminar en el Puerto Fluvial de Vadorrey.

Para esta edición, los 250 participantes podrán elegir entre el tradicional descenso popular del Ebro que es una modalidad no competitiva. O participar en la segunda Sup Race “Descenso Amigos del Ebro” que sí tiene carácter competitivo y está incluida en la liga nacional de surfing. Una cita que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza, en su apuesta por la promoción de eventos deportivos y que sigue en su línea estratégica de la candidatura para ser Capital Europea de Deporte 2026. Selma Palcín, organizadora del evento y piraguista internacional, sostiene que " esta prueba a nivel de Surfe Race es única en nuestro país, ya que casi todas las pruebas se organizan en pantanos, lagos, se hacen en aguas tranquilas pero no en modo de descenso."

El sábado 9 de septiembre de 17 a 21 horas los participantes del evento podrán disfrutrar de otras actividades que recoge este evento comolos paseos solidarios en kayak y barco dragón, apto para todos los públicos y entre las 18 y las 19 horas se celebrará una exhibición y carrera técnica de SUP para las categorías inferiores, sub 8 a sub 16. "El objetivo principal de este evento es promocionar los deportes naúticos en nuestro entorno", concluye Palacín.

