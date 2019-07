207 nuevos agentes refuerzan la plantilla de Policía Nacional este verano

La plantilla de la Policía Nacional se reforzará a partir del próximo 15 de julio con 207 nuevos agentes. Vienen para intensificar la seguridad en la época estival y se distribuirán por todo Aragón. De forma paralela, la policía ha impreso una serie de folletos informativos con recomendaciones para el hogar y para los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Los nuevos agentes reforzarán la presencia policial en las zonas de aglomeraciones como plazas, conciertos, congresos... De los 207, 90 son alumnos que se preparan para policía que trabajarán junto con los veteranos, y otros 9 son inspectores en prácticas. Todo ellos permanecerán en el cuerpo hasta junio del año que viene. El Jefe Superior de Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, ha explicado que van a ir "al área de Seguridad Ciudadana, que es el de la prevención de la delincuencia. Vamos a intensificar la presencia policial en las calles de todo Aragón".

Existe además una APP para móviles, ALERTCOPS, del Ministerio del Interior, que permite avistar a la policía ante cualquier delito. "Nos permite contactar con la sala del 091 -Policía Nacional- o del 062 -Guardia Civil- más próxima para que puedan dar una respuesta y una ayuda eficaz e inmediata. Cuando salta una alerta sabemos quién es, dónde está y qué le está sucediento", ha indicado la Inspectora de Participación Ciudadana, Beatriz Gambón. Para ello hay que registrarse en esta APP y mantener activado el geolocalizador del móvil.

Asimismo, la policía ha editado un folleto con recomendaciones y teléfonos de ayuda para los turistas extranjeros en 11 idiomas. "Pueden denunciar a través de internet o un teléfono en el que se les atiende en su idioma", ha explicado Gambón; así como varios trípticos con consejos para los españoles que viajan fuera y otro para evitar robos en viviendas durante las vacaciones. El más importante: no dar información en las redes sociales si nos vamos de vacaciones. "En cuanto lanzamos una información a internet le decimos adiós, ya no es nuestra. Yo no sé si alguien de mis contactos la va a pasar a otro sitio. Ya no tengo control. Por el hecho de tener el perfil privado no significa que yo esté seguro", ha alertado la inspectora.

Otro tríptico informa de las recomendaciones en las viviendas vacías. Por ejemplo, no dejar objetivos de valor, que personas de confianza vacíen los buzones, cierren y suban persianas, etc. Y también estar muy atento a estas señales: "Si alguien detecta unos plásticos transparentes en la unión de la puerta con el marco hay que comunicarlo a la comisaría más cercana. Es un signo que los delincuentes colocan para saber que la casas no están habitadas", ha explicado Gambón.

Toda la información y los folletos están disponibles en la web de la Policía Nacional.

Síguenos también en @CopeZaragoza